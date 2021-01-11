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Общество

В Пензе оценят состояние помещений под вытрезвитель

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В понедельник, 11 января, на совещании в правительстве Пензенской области зашла речь о медицинских вытрезвителях.

С 1 января вступил в силу закон о возобновлении работы таких учреждений в России. Предполагается, что за пребывание там постояльцу придется платить около 1 500 рублей в сутки.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался у зампреда регионального правительства Юрия Денисова, готовы ли в области к открытию вытрезвителей. Тот пояснил, что сначала необходимо ознакомиться с нормативно-правовой базой.

Иван Белозерцев поручил продумать места для размещения подобных объектов, найти помещения и оценить их состояние, подчеркнув, что из-за алкоголизма у людей бывают большие проблемы.

Разговоры о создании в Пензе специализированного автономного учреждения, медицинского центра, ведутся давно.

Еще три года назад, в декабре 2017-го, постройку на улице Воронежской передали на баланс города. В ней должны были найти временный приют подобранные на улицах люди под градусом. Но двери вытрезвителя так и не открылись. Все это время не могли договориться, какое ведомство должно осуществлять работу с особым контингентом: врачи, социальные работники или стражи порядка.

«В соответствии с законом «О полиции» сотрудники полиции имеют право доставлять граждан либо в органы внутренних дел, либо в медицинские организации. Статус этого здания не определен, лицензии нет. УВД города неоднократно писало в администрацию, что необходимо лицензировать, но вопрос в настоящее время пока не решен. Здание есть, но без лицензии не работает», - заявлял заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов в августе 2020 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Везите алкашей на Советскую площадь.

Зря что-ли за 12 миллиардов там здание построили?

Да и бухают они по воде божьей, на все его воля

Гость||

Дурачок опять....

Гость||

Ну, уж точно врачи не должны алкашей заниматься, их оптимизировали , на нормальных людей не хватает ает, лечат по телефону, позор

Гость||

Да,на Советскую площадь самое то,а в чем ещё предназначен ие сего объекта,не одного факта эффективности историей не отмечено...а здесь прямая польза.

Имя: Гость
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