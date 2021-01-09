В пензенском Троицком монастыре отметили начало Святок

09.01.2021 | 17:30

На территории Троицкого женского монастыря не принято шуметь и веселиться - это может помешать молитве невест Христовых. Но для первого дня рождественских Святок сделали исключение.

«Мы пригласили наших прихожан с детьми - всех, кто любит этот праздник и готов разделить с нами радость. Для них мы проводим сегодня хороводы, эстафеты и радуемся вместе с ними рождению Христа», - рассказала организатор праздника Елена Дакнис.

В программе монастырских рождественских гуляний были и бег в мешках, и упражнения на меткость с обручами, и задания на координацию движений.

В завершение праздника все его участники получили подарки от Деда Мороза.