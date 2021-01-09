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Общество

В пензенском Троицком монастыре отметили начало Святок

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На территории Троицкого женского монастыря не принято шуметь и веселиться - это может помешать молитве невест Христовых. Но для первого дня рождественских Святок сделали исключение.

«Мы пригласили наших прихожан с детьми - всех, кто любит этот праздник и готов разделить с нами радость. Для них мы проводим сегодня хороводы, эстафеты и радуемся вместе с ними рождению Христа», - рассказала организатор праздника Елена Дакнис.

В программе монастырских рождественских гуляний были и бег в мешках, и упражнения на меткость с обручами, и задания на координацию движений.

В завершение праздника все его участники получили подарки от Деда Мороза.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что такое святок?

Гость||

Дед Мороз в монастыре? Это не опасно.

Гость||

Ни дня без рекламы зао рпц

Гость||

С Рождеством Христовым!

Гость||

Гость писал(a):

Дед Мороз в монастыре? Это не опасно.
А бег в мешках? Ну и шалуньи эти "невесты Христовы"!

Гость||

Гость писал(a):

Эй лярвы помолчите! С Рождеством Христовым!
"Лярвы" - как это по христански!..

Гость||

Гость писал(a):

Эй лярвы помолчите! С Рождеством Христовым!
Родственники или единомышленники,коли ИХ видишь?

Гость||

А ПИВОМ И ВОДКОЙ ТАМ НА РОЗЛИВ НЕ ТОРГУЮТ,ЕСЛИ РЕКЛАМА НА СВЕТСКОМ САЙТЕ?

Гость||

Дед Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) - славянский мифологический персонаж, повелитель зимнего холода.

Имя: Гость
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