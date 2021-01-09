В Пензе оценили работу школьных служб примирения

09.01.2021 | 20:30

Итоги первого областного конкурса школьных служб примирения пришлось подводить дистанционно.

Действовать в Пензенской области они начали несколько лет назад. Главная задача - помочь найти общий язык и, если надо, восстановить отношения между семьями и образовательными учреждениями, между взрослыми и детьми.

«Мы очень рады, что наши школы не испугались, хотя «Положение» написали довольно сложное. Получили 33 заявки на участие, 3 школы-победителя награждаются - в лице своих кураторов - ценными подарками и дипломами. Все участники получат дипломы в электронном виде», - сообщила начальник отдела областного центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи Ольга Коновалова.

Подведение итогов совпало с работой X областной конференции уполномоченных по правам участников образовательных отношений. Их работа такая же сложная, как и название, - не допускать споров и конфликтов.

«Этот год в системе образования посвящен содружеству семьи и школы. Сама конференция - по проблемам взаимодействия и понимания: каковы они, есть ли вообще таковые, в чем сложность урегулирования», - пояснила Ольга Коновалова.

К пензенской областной конференции подключились специалисты из других регионов.