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Общество

Пензенцев призвали пользоваться социальным интернет-порталом

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В 2021 году еще одну льготу пензенские родители смогут получать, не посещая лишний раз никаких ведомств, не предоставляя справок и документов. Речь идет о ежемесячном пособии в размере 316 рублей, предназначенном для ребят из малообеспеченных семей.

Выплаты беременным, кормящим женщинам, на детей до 3 лет и при рождении двойни и тройни оформлялись через интернет уже в 2020-м. Теперь список станет шире.

«Затрагивает самую большую категорию семей. Количество детей, получающих эту выплату, - более 50 тысяч. В ближайшее время - в первом квартале 2021 года - мы реализуем переход на подачу документов в электронном виде через портал государственных услуг», - сообщил министр труда,социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Планируется, что попозже, но тоже в этом году выплат, заявления на получение которых можно подать в электронном виде, станет еще больше. Алексей Качан обращает внимание пензенцев на то, что в середине 2020 года появился социальный портал Пензенской области socpnz.ru. Сейчас ресурс заработал в полную силу.

«Тех, кто не пользуется, я приглашаю воспользоваться этой услугой. Она специально разработана для того, чтобы можно было легко ознакомиться с мерами поддержки по льготным категориям. Там легко разобраться: есть пакет документов, которые необходимо предоставить, сказано, куда предоставить и в какое время», - подчеркнул Алексей Качан.

Социальным порталом пользуется пока только 9 тысяч пензенцев. Представителей льготных категорий в регионе - свыше 420 тысяч человек.

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Гость||

Был человек и нет человека. Скверна коснулась,а может ещё и посадят.

Имя: Гость
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