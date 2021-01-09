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Общество

Пензенские туристы-лыжники подвели итоги агитпохода

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На областной станции юных туристов имени Татьяны Мартыненко подвели итоги главного зимнего события.

«По нашим подсчетам, общий километраж получился около 3 000 километров, то есть примерно шесть раз участники сходили до Москвы и обратно», - отметил директор станции юных туристов Павел Зелепугин.

Участниками многодневного лыжного путешествия по уголкам Пензенской губернии стали более 2,5 тысячи школьников - 63 отряда. Каждый прошел своим маршрутом.

«Совершили переход из села Лермонтово до усадьбы в Апалихе, покатались на горках, отработали технику лыжного туризма», - рассказала руководитель туристического клуба «Меридиан» Виктория Шаманова.

Юные туристы отличились не только на лыжне: проделана огромная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, краеведению - ребята знакомились с историей родной земли.

«Было дано 20 концертов на открытом воздухе, расчищено 15 родников, посетили массу школьных музеев, провели спортивные встречи», - отчитался Павел Зелепугин.

Для учеников школы села Кулясово Камешкирского района агитпоход тоже стал событием. Ребята смогли рассказать гостям о своих героях.

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Гость||

Мне кажется,я что то подхватил в этом походе.

Имя: Гость
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