В Пензе хотят построить современный центр активного долголетия

08.01.2021 | 16:11

Директор Пензенского дома ветеранов Андрей Сармин рассказал о строительстве так называемого центра активного долголетия. Его планируют возвести на улице Собинова.

«Новый корпус Г-образной формы будет расположен на нашей территории, вдоль улицы Собинова», - пояснил Андрей Сармин.

От обычного дома ветеранов здание будет отличать многое. Во-первых, пожилым людям предложат совсем другие условия проживания.

«По проекту - 120 койко-мест. Большое учреждение включает в себя лучшее из опыта различных зарубежных стран, которые давно используют такие центры. Это значит, что, допустим, медсестра должна обеспечивать 1-2 человека; чтобы была свобода, практически один человек должен находиться в палате», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Во-вторых, изменится принцип работы учреждения. Старики смогут как проживать там постоянно, так и просто приходить на день, а ночевать дома. Их будут ждать не только крыша над головой, пища и медицинское обслуживание.

«Акцент делается на их занятость - это большое количество кружковых занятий, досуговых помещений, проведение мероприятий», - отметил Андрей Сармин.

Многим из нынешних постояльцев Пензенского дома ветеранов хотелось бы пожить в новом центре, хотя большинство считает, что им и в старом корпусе неплохо. 250 мужчин и женщин оказались в казенном учреждении по разным причинам. Но в качестве плюсов пребывания в нем они указывают одно и тоже.

«У нас здесь интересная жизнь. Я никогда не была вот так свободна: хочу - читаю, хочу - отдыхаю, хочу - гуляю. Все нравится», - рассказала жительница Пензенского дома ветеранов Лидия Пряткина.

«У меня повышенное давление часто бывало, а здесь я под наблюдением, то укол сделают, то чего», - поделилась жительница Пензенского дома ветеранов Надежда Гирина.

Пока центр активного долголетия - это только планы. Идет работа над проектно-сметной документацией. Потом ей предстоит пройти экспертизу, и, если все будет в порядке, строительство нового корпуса дома ветеранов начнут в 2022 году.