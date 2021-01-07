В Каменке вручили подарки детям с ограниченными возможностями

07.01.2021 | 18:07

Поздравить воспитанников каменского клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья с Новым годом и Рождеством прибыли представители регионального правительства и министерства образования.

«Вы сильные духом люди, у вас все обязательно получится. Вы настоящие молодцы, потому что у вас есть стремление к лучшему. Спасибо вам за такую сильную жизненную позицию. Я думаю, что на вас сегодня в Каменке равняются многие», - произнес первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Клуб «Дружные ребята» подготовил для гостей праздничную программу.

В рождественские каникулы принято дарить подарки, и в Каменку первый зампред правительства вместе с руководством министерства образования прибыли не с пустыми руками.

«Стремитесь к лучшему, пусть ваши родители и вы вместе с ними только радуетесь этой жизни. Вы огромные молодцы! Всего вам самого хорошего, доброго, светлого. А вам, уважаемые родители и коллеги, - низкий поклон, большое спасибо», - отметила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Еще одним подарком для воспитанников клуба «Дружные ребята» стало праздничное представление.