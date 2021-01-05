Пензенским охотникам рассказали о новых правилах

05.01.2021 | 18:34

Вступили в силу новые правила охоты. Одним из существенных пунктов является обязательное ношение специальных жилетов в процессе коллективной загонной добычи крупных лесных зверей, а также в ночное время.

«По неясной видимой цели на шорох не стрелять. При организации охоты на копытных правилами предусмотрено использование специальной сертифицированной светоотражающей яркой одежды, которая позволит исключить беду», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Необходимо соблюдать технику безопасности и при транспортировке оружия. Провозить его следует разряженным, в зачехленном виде. Это касается всех, кто отправляется за дичью.

В Пензенской области в реестре состоит более 30 000 охотников, у которых есть удостоверение единого федерального образца.

«В рождественские каникулы служба охотничьего надзора будет работать в усиленном режиме в соответствии с графиком, утвержденным министром. Охотнадзор начеку», - заявил Денис Кисельманов.

В ходе патрулирования лесных угодий Городищенского района уже в этом году выявлен факт незаконной добычи самки лося. Информация об этом размещена на сайте регионального минлесхоза.

«Лица, причастные к данному преступлению, известны. Органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела», - сказано там.

Что касается любителей взять на мушку пернатых, то и им придется ознакомиться с новшествами. Так, заводчиков подсадных уток с 2021-го ждут послабления: для них срок весенней охоты увеличивается до 30 дней - против 10 дней для всех остальных.