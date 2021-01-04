В Пензе соцработники нашли, накормили и одели бомжей

04.01.2021 | 11:48

В воскресенье, 3 января, социальные работники вышли на поиски бродяг, чтобы накормить их и передать им теплые вещи в это холодное время года.

Количество обследованных мест внушительное.

Это улицы Глазунова, Ульяновская, Минская, Одесская, Кронштадтская, Тернопольская, Бородина, Собинова, Ладожская, Лядова, Рахманинова, Титова, Докучаева, Фрунзе, Беляева, Воровского, Крупской, Ударная, Леонова, Комсомольская, Гагарина, Ленина, ИТР, Лазо, Онежская, Бакунина, Московская, Володарского, Максима Горького, Долгова, Красносельская, Коллективная, Чехова, Луначарского, Жемчужная, Толстого, Ухтомского, Каракозова, Саранская, Егорова, Литвинова, Измайлова, Верещагина, Ангарская, Антонова, Казанская, Чаадаева, Долгорукова, Складская, Клары Цеткин, Чапаева, Светлая, Кураева, проспект Строителей.

Проверяющие также осмотрели территорию храмов Петра и Февронии, первоверховных апостолов Петра и Павла, преподобного Пимена Угрешского.

«Выявлено два человека, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. На каждого из них была составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Помимо продовольственных наборов и одежды, бомжам также вручили направления в дом ночного пребывания.

«Мужчины проинформированы о том, что в связи с ухудшением погодных условий и высоким риском возникновения чрезвычайных ситуаций на базе муниципального бюджетного учреждения «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» организована работа пункта обогрева с предоставлением горячего питания и теплой одежды», - добавили в пресс-службе.