В Пензе проверяющие искали подростков в торговых центрах

04.01.2021 | 09:43

В дни каникул в Пензе полиция и соцслужбы проверили крупные торговые и развлекательные центры «Высшая лига», «Суворовский», «Пассаж», кинотеатр «Современник».

Поздним вечером участники рейда также наведались на площадь Ленина, зашли в заведения общественного питания и отдыха на улицах Московской и Карла Маркса, где есть кальянные залы.

Проверяющие искали подростков, которым запрещено находиться там без родителей в ночное время.

«С администраторами и работниками указанных объектов проведены профилактические беседы о недопустимости продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Безнадзорных подростков в итоге так и не нашли, а вот один взрослый безмасочник участникам рейда попался. На посетителя «Пассажа» составили протокол об административном правонарушении.