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Общество

В Пензе проверяющие искали подростков в торговых центрах

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В дни каникул в Пензе полиция и соцслужбы проверили крупные торговые и развлекательные центры «Высшая лига», «Суворовский», «Пассаж», кинотеатр «Современник».

Поздним вечером участники рейда также наведались на площадь Ленина, зашли в заведения общественного питания и отдыха на улицах Московской и Карла Маркса, где есть кальянные залы.

Проверяющие искали подростков, которым запрещено находиться там без родителей в ночное время.

«С администраторами и работниками указанных объектов проведены профилактические беседы о недопустимости продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Безнадзорных подростков в итоге так и не нашли, а вот один взрослый безмасочник участникам рейда попался. На посетителя «Пассажа» составили протокол об административном правонарушении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Взрослый безмасочник попался.На безрыбье и рак рыба.

Гость||

СМЕШНО и ГРУСТНО...

Гость||

04.01.2021 09:56|

Взрослый безмасочник попался.На безрыбье и рак рыба.

Или на без птичье и попа соловей.

Не зря в праздник бюджетников на рейд из-за столов выдернули.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Безнадзорных подростков в итоге так и не нашли
Да подростки щас дылды двухметровые, в наморднике не определишь

Гость||

Безнадзорные от безпризорных чем отличаются?

Гость||

Все пьяные отсыпаются надо 7 числа рейдить и в крещение. Тогда на собираете себе на погоны звёзд.

Гость||

А в Коллаж что ж не заглянули? Там постоянно трутся безнадзорные и безмасочные с окрестных цыганских коттеджей

Гость||

Гость писал(a):

с окрестных цыганских коттеджей
Там проверяющие должны останутся

Гость||

penzainform.ru писал(a):

безмасочник участникам рейда попался
Простите... проверяющие - дурачки?..

Гость||

У кого то 7 крещение))

Гость||

А 65+будут искать на богослужениях?

Гость||

Каток в высшей лиге, много людей без масок. Толкотня, безопасность не соблюдается .69

Гость||

Теперь идите 65+ в храмиках поищите

Гарантированно найдёте!

Гость||

а на крещение маски тоже снимать нельзя?

Гость||

3 января зашёл туалет на Московской, площадь Ленина kfc это было 16.15. Я народу столько там не видел и все без масок, очереди, и одна молодежь, , был и высшей лиге также этот вечер там сколько без масок.,в транспорте. Штрафовать надо управляющих заведений, транспорте кондукторов, водителей, тогда без масок только на улице будутУ нас продление изоляции в Пензе и области для галочки наверное

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Имя: Гость
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