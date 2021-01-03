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Общество

Изобретение пензенских школьников получило всевозможные награды

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Команда Neozoi, состоящая из 11-классников лицея № 2, собрала всевозможные награды за свой проект под названием «Умное зеркало».

«Участвовали во всероссийском конкурсе проектов и исследовательских работ «Высший пилотаж», который организуется высшей школой экономики, заняли там первое место. Также мы стали призерами кубка «Преактум», который проходил онлайн. После мы стали абсолютными победителями конкурса PROFEST», - рассказал капитан команды Neozoi Андрей Кривоносов.

«Умное зеркало» - это огромный монитор с отражающей поверхностью, на которую выводится полезная информация. Какая именно - человек определяет для себя сам, все зависит от его предпочтений.

«Зеркало имеет весь функционал, который вам необходим, чтобы быстро посмотреть что-то, интересующее вас. Может показывать время, последние новости, прогноз погоды, может синхронизироваться с такими сервисами, как Google Fit, показывать ваши данные из него, различные оповещения с телефона, с которым оно синхронизировано, а также вы можете запустить на нем какие-то соцсети», - пояснил участник команды Neozoi Лев Вартанов.

Будущие специалисты IT-сферы, техники, но пока еще школьники уже несколько лет занимаются научной деятельностью в стенах учебного заведения. Зеркало - это не первый их проект, который высоко оценили на всероссийском уровне. Был и смарт-стол, и много других.

«В лицее работают три проектные команды: Neozoi, PROdrive (это 10-классники в основном) и созданная в этом году, молодая, но очень амбициозная команда «Техмод», - сообщил куратор проектной деятельности лицея № 2 г. Пензы Андрей Бояров.

«Мы прорабатывали вопрос установки такого зеркала в парикмахерские, гостиницы, в театры, где есть работа с клиентами и где зеркало могло бы получить их лояльность», - отметил Лев Вартанов.

Но для того, чтобы такие умные устройства были доступны населению, необходимо поставить их производство на поток.

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