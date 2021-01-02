В главном соборе Пензы пройдут рождественские богослужения

02.01.2021 | 16:15

6 и 7 января митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в честь Рождества Христова совершит богослужения в Спасском кафедральном соборе Пензы.

Всенощное бдение в преддверии праздника состоится в среду, 6 января, в 17:00.

Праздничная божественная литургия начнется в 0:00 (исповедь - в 23:00, часы - в 23:30).

Великая вечерня в день Рождества Христова состоится в 16:00.

«7 января днем Спасский кафедральный собор будет открыт с 8:00 до 18:00», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.