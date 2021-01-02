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Общество

В главном соборе Пензы пройдут рождественские богослужения

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6 и 7 января митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в честь Рождества Христова совершит богослужения в Спасском кафедральном соборе Пензы.

Всенощное бдение в преддверии праздника состоится в среду, 6 января, в 17:00.

Праздничная божественная литургия начнется в 0:00 (исповедь - в 23:00, часы - в 23:30).

Великая вечерня в день Рождества Христова состоится в 16:00.

«7 января днем Спасский кафедральный собор будет открыт с 8:00 до 18:00», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Учитывая то, что глупомордые мясо с бухдом перли целыми баулами, чтобы свинячить на праздники, в самый жесткий пост, верующих единицы,кругом лицемеры одни.

Гость||

Всралось нам ваше богослужение

Гость||

Неосвященный Патриархом новодел не является храмом.

Гость||

да без разницы

Имя: Гость
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