Сетевое издание|18+|Суббота|2 янв 2021|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам напомнили, куда звонить в экстренных случаях

Печать

Администрация Пензы опубликовала список телефонов служб, куда нужно обращаться при нарушении тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, канализации.

- единая дежурно-диспетчерская служба города Пензы - 63-10-05, 05;

- «Горводоканал» - 20-00-19, 32-13-50;

- «Пензенская горэлектросеть» - 56-22-11;

- «Метан» - 04, 56-28-54;

- «Тепловые сети» - 20-98-80;

- МКП «Теплоснабжение» - 42-16-25;

- «Пензатеплоснабжение» - 23-31-42;

- энергоснабжающее предприятие - 69-73-03;

- служба спасения - 112 (единый номер для вызова с мобильного).

При этом необходимо указать местонахождение (адрес или привязку к значимому объекту) и описать характер аварии или нарушения (утечка, провал, запах газа, пожар, ДТП, обрыв проводов, поваленное дерево), а также возможные негативные последствия.

«Просим жителей быть ответственными и бдительными!» - обратились к пензенцам в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте