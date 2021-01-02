Пензенцам напомнили, куда звонить в экстренных случаях

02.01.2021 | 11:53

Администрация Пензы опубликовала список телефонов служб, куда нужно обращаться при нарушении тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, канализации.

- единая дежурно-диспетчерская служба города Пензы - 63-10-05, 05;

- «Горводоканал» - 20-00-19, 32-13-50;

- «Пензенская горэлектросеть» - 56-22-11;

- «Метан» - 04, 56-28-54;

- «Тепловые сети» - 20-98-80;

- МКП «Теплоснабжение» - 42-16-25;

- «Пензатеплоснабжение» - 23-31-42;

- энергоснабжающее предприятие - 69-73-03;

- служба спасения - 112 (единый номер для вызова с мобильного).

При этом необходимо указать местонахождение (адрес или привязку к значимому объекту) и описать характер аварии или нарушения (утечка, провал, запах газа, пожар, ДТП, обрыв проводов, поваленное дерево), а также возможные негативные последствия.

«Просим жителей быть ответственными и бдительными!» - обратились к пензенцам в пресс-службе мэрии.