Пензенцам напомнили, куда звонить в экстренных случаях

Администрация Пензы опубликовала список телефонов служб, куда нужно обращаться при нарушении тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, канализации.
- единая дежурно-диспетчерская служба города Пензы - 63-10-05, 05;
- «Горводоканал» - 20-00-19, 32-13-50;
- «Пензенская горэлектросеть» - 56-22-11;
- «Метан» - 04, 56-28-54;
- «Тепловые сети» - 20-98-80;
- МКП «Теплоснабжение» - 42-16-25;
- «Пензатеплоснабжение» - 23-31-42;
- энергоснабжающее предприятие - 69-73-03;
- служба спасения - 112 (единый номер для вызова с мобильного).
При этом необходимо указать местонахождение (адрес или привязку к значимому объекту) и описать характер аварии или нарушения (утечка, провал, запах газа, пожар, ДТП, обрыв проводов, поваленное дерево), а также возможные негативные последствия.
«Просим жителей быть ответственными и бдительными!» - обратились к пензенцам в пресс-службе мэрии.
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