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Общество

Пензенским школьникам снова напомнили о безопасности на дорогах

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На уроке безопасности в детско-юношеском центре «Спутник» семиклассникам рассказали, как работают светоотражающие элементы, из чего они сделаны и как проверить качество изделия.

Чтобы убедиться в безопасности, нужно сфотографировать вещь в темноте с расстояния 3-5 метров. Небольшие полоски могут спасти жизнь. На ткань наносятся микролинзы с высокой световозвращающей способностью, которые позволяют водителю заметить пешехода в темноте на большом расстоянии.

Дорожно-транспортные происшествия случаются все чаще, и многие из них - с участием детей. Зимой темнеет рано, поэтому их безопасность становится важнейшей задачей, рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮЦ «Спутник» Оксана Медведева.

Все участники встречи получили светоотражающие значки, которые можно прикрепить на одежду или ручку сумки.

В настоящее время пребывание в темное время суток на обочине за пределами населенного пункта без специального жилета карается штрафом в 500 рублей. В городе ответственность за такое нарушение не предусмотрена.

«Пока что проводится только разъяснительная, профилактическая работа», - отметила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по г. Пензе Юлия Филатова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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