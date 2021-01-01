Для активных пензенцев год начался с легкоатлетического забега

01.01.2021 | 19:00

Желающих поддержать движение «Я бегаю 1 января!» с каждым разом становится больше. Раньше в первый день Нового года на подобных акциях собиралось от нескольких человек до небольшой группы из 20-30 поклонников здорового образа жизни. Теперь тех, кому не сидится спокойно дома за праздничным столом, уже более 100.

Людей совершенно разных профессий и возраста объединяет желание интересно и с пользой привести время в компании единомышленников.

«В первый раз участвую в этой акции, всех призываю! Так рано никогда не бегал 1 января, но 2-3-го все равно начинаем входить в сезон, так что все супер», - рассказал нападающий РК «Локомотив-Пенза» Ринат Тимербулатов.

«Чтобы быть здоровым. Без здоровья даже фильм не посмотришь, потому что не до того будет. Здоровье - это в принципе самое главное. Без него и в школу не сумеешь пойти, не сможешь учиться», - рассудил школьник Тимофей Жучков.

Всем участникам забега вручили символическую продукцию компании N1Sport, оказавшей поддержку акции.

«Главное - поддержка для каждого, кто сюда пришел. Как начнем год, так его и проведем, и мы начинаем год позитивно, с добра и спорта», - отметил руководитель компании Алексей Суркин.

Дистанция в честь Нового года - 2 021 метр. Стартовали от Драматического театра, затем - вверх по Московской и обратно.

Самым сильным духом после забега предложили искупаться в проруби - и желающие нашлись.