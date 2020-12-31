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Общество

В Малосердобинском районе сменился прокурор

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В Малосердобинском районе на должность прокурора назначили Юрия Романовича Тюняева. Соответствующий приказ подписан в среду, 30 декабря.

Юрий Тюняев родился в Пензе в 1993 году. По окончании обучения в Саратовской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция» начал службу в органах прокуратуры.

«Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Бессоновского района, помощника прокурора Пензенской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Юрий Тюняев поощрялся прокурором области за примерное исполнение служебных обязанностей. Он женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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Гость||

Слава русскому прокурору!

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