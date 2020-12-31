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Общество

Обнародованы данные о естественной убыли населения в регионе

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В Пензенской области с января по ноябрь 2020 года скончалось 20 263 жителя - на 3 426 больше, чем за тот же период 2019-го (16 837). Данные размещены на сайте Росстата.

Естественная убыль населения за 11 месяцев уходящего года составила 11 463 человека. В 2019-м этот показатель равнялся 7 243.

За январь-ноябрь 2020-го в регионе зарегистрировали рождение 8 800 младенцев, что на 794 меньше, чем за 11 месяцев в 2019-го.

В брак пензенцы тоже вступали реже, чем в предыдущем году: с января по ноябрь свои отношения узаконили 5 666 пар (6 740 - в 2019-м). Разводов также было зарегистрировано меньше: 4 422 - за 11 месяцев уходящего года, 4 786 - за аналогичный период 2019-го.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Впечатляющие результаты уходящего года...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Данные размещены на сайте Росстата.
Это тот самый Росстат что смудрился посчитать количество пассажиров в маршрутках при том что в большинстве маршруток билет либо не выдают, либо выдают фейковый билет который не пробивается в ФНС?

Гость||

Разводов меньше, ипотеку тянут-бурлаки на волге. Позже оформят, так или иначе.

Гость||

Вымираем... Спасибо Путину и "Единой России...

Гость||

Это говорит об эффективности управления государством. Или о том что прежде всего русское население - вымирает. Что тоже говорит, об отрицательном влиянии мер принимаемых правительством, Думой и совфедом с президентом, на демографию среди определённых групп населения. Увы и ах.

Гость||

Регион динамично развивается вместе со всей страной.

Имя: Гость
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