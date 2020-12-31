Обнародованы данные о естественной убыли населения в регионе

31.12.2020 | 13:16

В Пензенской области с января по ноябрь 2020 года скончалось 20 263 жителя - на 3 426 больше, чем за тот же период 2019-го (16 837). Данные размещены на сайте Росстата.

Естественная убыль населения за 11 месяцев уходящего года составила 11 463 человека. В 2019-м этот показатель равнялся 7 243.

За январь-ноябрь 2020-го в регионе зарегистрировали рождение 8 800 младенцев, что на 794 меньше, чем за 11 месяцев в 2019-го.

В брак пензенцы тоже вступали реже, чем в предыдущем году: с января по ноябрь свои отношения узаконили 5 666 пар (6 740 - в 2019-м). Разводов также было зарегистрировано меньше: 4 422 - за 11 месяцев уходящего года, 4 786 - за аналогичный период 2019-го.