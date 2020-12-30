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Общество

Пензенцам придется быть внимательнее при разведении костров

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Расстояние имеет значение при разведении открытого огня. С 2021 года вступают в силу новые противопожарные правила. Знать о них нужно всем, но особенно - дачникам, которые зачастую сжигают мусор на участках, хозяевам частных домовладений, любителям отдыха на природе.

Разводить костер допускается при соблюдении следующих условий.

«В специальной металлической емкости с закрытой крышкой или в котловане, яме. Размер и диаметр должны быть не менее 0,3 метра и не более 1 метра при условии, что данные котлован или яма будут расположены не ближе чем 50 метров до ближайших построек», - сообщил заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Бабышин.

Расстояние до хвойного леса - 100 метров, до лиственного - чуть меньше.

Неосторожное обращение с огнем приводит к серьезным последствиям: горят жилые постройки, уничтожается имущество, наносится вред природе. Сотрудники МЧС не перестают напоминать гражданам о соблюдении правил.

Что касается приготовления пищи на открытом огне, к примеру на пикнике, то стоящим у мангала стоит быть предельно внимательными.

«Граждане могут использовать открытый огонь для приготовления на мангалах и жаровнях, но при соблюдении условий: расстояние от мангалов и жаровен до построек - не менее 5 метров, вокруг мангала на расстоянии 2 метров необходимо убрать все горючие материалы», - пояснил Андрей Бабышин.

«Также не разрешается разводить огонь при сильных порывах ветра, которые составляют 5 метров в секунду и более, а если в закрытых металлических емкостях - то до 10 метров», - отметил старший инспектор ОНД и ПР г. Пензы Владимир Букарев.

Несоблюдение правил подразумевает наказание - вплоть до уголовной ответственности.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

господин красный петух птица очень непостоянная

Гость||

смешно

Гость||

Еще всех владельцев частных домов и дач надо оповестить об этом и не один раз. Хотя бы плакаты повесить на остановках. Листовки в почтовые ящики. И обязать продуктовые магазины в частном секторе повесить эти плакаты на дверях.

Гость||

Гость писал(a):

И обязать продуктовые магазины в частном секторе повесить эти плакаты на дверях.
Ага, и спички только при наличии паспорта продавать.

Мотовилов (гость)||

Сдурели что ли с таким "разрешением"?

Дачные участки в длину не более 20 метров. До забора и построек за ним остаётся 10 метров. И где ещё по 40 метров в обе стороны от костра набрать на даче?

Гость||

Писали люди, которые вообще не понимают что такое 6 соток. У них всех не по одному гектару видимо. А быдло должно мусор и ветки закапывть или нанимать мусоровоз. Иначе штраф. Так что крути не крути, готовь бабки.

Гость||

Не думал ,что доживу жо такого поганого времени,где каждое движение гражданина своей страны попадает под тотальный контроль и штрафы.

Мотовилов (гость)||

penzainform.ru писал(a):

Разводить костер допускается при соблюдении следующих условий.

«В специальной металлической емкости с закрытой крышкой

У этих неучей совсем крыша поехала. Никакой костёр в ёмкости с закрытой крышкой не горит.

Гость||

Гость писал(a):

Не думал ,что доживу жо такого поганого времени,где каждое движение гражданина своей страны попадает под тотальный контроль и штрафы.
Сживают со света. Им нужны наша земля и наши пенсии.

Имя: Гость
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