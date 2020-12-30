Пензенцам придется быть внимательнее при разведении костров

30.12.2020 | 19:48

Расстояние имеет значение при разведении открытого огня. С 2021 года вступают в силу новые противопожарные правила. Знать о них нужно всем, но особенно - дачникам, которые зачастую сжигают мусор на участках, хозяевам частных домовладений, любителям отдыха на природе.

Разводить костер допускается при соблюдении следующих условий.

«В специальной металлической емкости с закрытой крышкой или в котловане, яме. Размер и диаметр должны быть не менее 0,3 метра и не более 1 метра при условии, что данные котлован или яма будут расположены не ближе чем 50 метров до ближайших построек», - сообщил заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Бабышин.

Расстояние до хвойного леса - 100 метров, до лиственного - чуть меньше.

Неосторожное обращение с огнем приводит к серьезным последствиям: горят жилые постройки, уничтожается имущество, наносится вред природе. Сотрудники МЧС не перестают напоминать гражданам о соблюдении правил.

Что касается приготовления пищи на открытом огне, к примеру на пикнике, то стоящим у мангала стоит быть предельно внимательными.

«Граждане могут использовать открытый огонь для приготовления на мангалах и жаровнях, но при соблюдении условий: расстояние от мангалов и жаровен до построек - не менее 5 метров, вокруг мангала на расстоянии 2 метров необходимо убрать все горючие материалы», - пояснил Андрей Бабышин.

«Также не разрешается разводить огонь при сильных порывах ветра, которые составляют 5 метров в секунду и более, а если в закрытых металлических емкостях - то до 10 метров», - отметил старший инспектор ОНД и ПР г. Пензы Владимир Букарев.

Несоблюдение правил подразумевает наказание - вплоть до уголовной ответственности.