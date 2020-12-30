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Общество

Астролог рассказала пензенцам, чего ждать от года Металлического Быка

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По мнению Хамзи Хаирова, фермера из села Кочалейка Каменского района, бояться наступающего года Буйвола не стоит. А мужчина знает что говорит: у него в хозяйстве - сотни коров и племенные быки. Их характер Хамзя изучил досконально. Вопреки сложившему мнению, животные эти неагрессивны, самое главное - вести себя правильно.

«Если бить будешь - бык запомнит, а мы не бьем их», - рассказал Хамзя.

Астрологи с мнением фермера согласны. 2021-й - год Белого Металлического Быка, одного из главных сельскохозяйственных животных, которых человек давно приручил и заставил серьезно трудиться.

«Год будет работящий, он от нас потребует много работы, в том числе над собой, над своим здоровьем. То есть пандемию никто не отменяет, она как была, так пока и будет», - отметила астролог Татьяна Федоровская.

В 2021-м хорошо делать ремонт в квартире, искать пути для своей творческой реализации, новые возможности для заработка. Татьяна Федоровская считает: год будет гораздо менее суматошным, чем уходящий. Неплохо заключать браки и рожать детей - малыши будут здоровыми и, возможно, долгожителями.

«Как правила, годы Буйвола финансово благополучны, поэтому есть тенденция к укреплению российского рубля в том числе», - заявила астролог.

Чтобы привлечь удачу в год Быка, Татьяна Федоровская советует не ставить на праздничный стол говядину, использовать старинные рецепты и обязательно иметь в карманах наличные деньги.

«Самое главное - не болеть! Здоровья всем я желаю, чтобы год был счастливый. Год Быка должен быть хорошим», - подчеркнул фермер Хамзя Хаиров.

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Гость||

Каждый человек, который интересуется астрологией или, не дай Бог, этим занимается, не говоря уже о тех, кто сделал это своим бизнесом, является врагом Божьим

Гость||

астрология это языческие суеверия.

Гость||

в правилах Шестого Вселенского собора тем, кто обратился к предсказателям, полагалась шестилетняя епитимия.

Гость||

Вступая в Новый год и готовясь встретить праздник Рождества Христова, мы должны больше ориентироваться в своей жизни на слова Христа, а не на различные предсказания и гадания.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Астрологи с мнением фермера согласны.
Один эксперт экспертнее другого.

Гость||

Астрология лишает людей свободы, которая дана им во Христе. Человек без смущения, а то и с удовольствием заявляющий: «Я рак» или: «Я весы», принижает свое достоинство разумного творения, одаренного Творцом свободой.

Гость||

Следуя евангельским заповедям, мы можем приближаться к Богу, свидетельствовать о своем желании вечно пребывать с Ним в Его Царстве. Для этого нам не нужны советы астрологов. У нас есть Святое Евангелие, раскрывающее истину о добре и зле и указывающее путь жизни

Гость||

Внимание к словам астрологов свидетельствует о маловерии современных христиан. Как сказал английский писатель Г. К. Честертон, живший на рубеже XIX и XX столетий, «когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное».

Гость||

Еще в Ветхом Завете говорится, что гадающие по звездам, прорицатели, ворожеи, чародеи, вызывающие духов и иже с ними мерзки перед Богом, и всякий, делающий это, изгоняется от лица Божия. По церковным канонам те, кто делает это, отлучаются от Церкви, как убийцы — на 20 лет, а те, кто участвует в этом (например, вопрошает гадателя), отлучаются от Причастия на шесть лет»

Гость||

«Но мы видим, что наших современников различными способами, в том числе и при помощи СМИ, пытаются втянуть во все это, поскольку на этом можно зарабатывать. Но на Западе, например, ни одно уважающее себя издание не будет публиковать астрологические прогнозы и календари. Солидные издания до подобной мерзости не опускаются. Это оставляют бульварным изданиям, навязывающим свои вкусы и преследующим свои интересы», — рассказал о. Владимир Вигилянский

Гость||

«А наши издания, изображающие солидность, но допускающие подобные публикации, демонстрируют элементарное невежество и выставляют напоказ свое истинное отношение к культуре», — заключил он.Гость писал(a):

«Но мы видим, что наших современников различными способами, в том числе и при помощи СМИ, пытаются втянуть во все это, поскольку на этом можно зарабатывать. Но на Западе, например, ни одно уважающее себя издание не будет публиковать астрологические прогнозы и календари. Солидные издания до подобной мерзости не опускаются. Это оставляют бульварным изданиям, навязывающим свои вкусы и преследующим свои интересы», — рассказал о. Владимир Вигилянский

Гость||

«Столь строгое отношение Церкви к астрологии связано с заботой о духовном здоровье человека, потому что это область, где человек подвергается прямому воздействию сил зла. Искаженные представления о жизни, о мире, исходящие от этих темных сил, заражают человека. Он начинает жить смутными совпадениями и сходствами, несовершенными и искаженными знаниями. Церковь от этого предостерегает», — пояснил священник.

Гость||

«Увлечение этой лженаукой представляет великую опасность для человека. Поэтому очень важным в наши дни является усвоение правил духовной безопасности. Ведь мы защищаем свое жилище. Так же мы должны защищать свое сердце от проникновения в него разрушающих душу и сознание человека сил, идей и мыслей. И Церковь накопила немалый опыт в борьбе с этим злом», — отметил отец Андрей.

Гость||

«Широкое увлечение этой лженаукой указывает насколько низок уровень духовной просвещенности современных людей. Это беда нашего времени. Люди должны быть очень внимательны и бдительны: последствия от вторжения в нашу жизнь сил зла могут быть самые жуткие и страшные, вплоть до одержимости, беснования, самоубийств», — заключил он.

Гость||

Иеромонах Тихон (Зимин), преподаватель МДАиС, отметил, что астрология является одной из форм гадания, запрещенного Законом Божиим.

«Для всех верующих это прописная истина. А сейчас мы имеем дело с еще одной попыткой возрождения язычества, предпринимаемой в отношении массового сознания», — сказал он

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