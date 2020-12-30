Астролог рассказала пензенцам, чего ждать от года Металлического Быка

30.12.2020 | 18:44

По мнению Хамзи Хаирова, фермера из села Кочалейка Каменского района, бояться наступающего года Буйвола не стоит. А мужчина знает что говорит: у него в хозяйстве - сотни коров и племенные быки. Их характер Хамзя изучил досконально. Вопреки сложившему мнению, животные эти неагрессивны, самое главное - вести себя правильно.

«Если бить будешь - бык запомнит, а мы не бьем их», - рассказал Хамзя.

Астрологи с мнением фермера согласны. 2021-й - год Белого Металлического Быка, одного из главных сельскохозяйственных животных, которых человек давно приручил и заставил серьезно трудиться.

«Год будет работящий, он от нас потребует много работы, в том числе над собой, над своим здоровьем. То есть пандемию никто не отменяет, она как была, так пока и будет», - отметила астролог Татьяна Федоровская.

В 2021-м хорошо делать ремонт в квартире, искать пути для своей творческой реализации, новые возможности для заработка. Татьяна Федоровская считает: год будет гораздо менее суматошным, чем уходящий. Неплохо заключать браки и рожать детей - малыши будут здоровыми и, возможно, долгожителями.

«Как правила, годы Буйвола финансово благополучны, поэтому есть тенденция к укреплению российского рубля в том числе», - заявила астролог.

Чтобы привлечь удачу в год Быка, Татьяна Федоровская советует не ставить на праздничный стол говядину, использовать старинные рецепты и обязательно иметь в карманах наличные деньги.

«Самое главное - не болеть! Здоровья всем я желаю, чтобы год был счастливый. Год Быка должен быть хорошим», - подчеркнул фермер Хамзя Хаиров.