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Общество

Министр здравоохранения Пензенской области развез подарки детям врачей

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Не наряжаясь Дедом Морозом, министр здравоохранения фактически выполнял его функции. Александр Никишин поздравлял коллег и развозил подарки по лечебным учреждениям. Сладкие сюрпризы предназначены для детей тех, кто трудится в красной зоне.

Сначала глава минздрава приехал в больницу № 4, где принимают заболевших коронавирусом практически с самого начала пандемии. Персонал конфетам рад, но важнее другое.

«Спасибо вам за оборудование! У нас сейчас аппаратов достаточное количество, еще новые получили», - сообщил анестезиолог-реаниматолог Владислав Каширин.

Медсестра Наиля Дасаева подарков получила больше других, ведь у нее пятеро детей, самой младшей - только 3 года. Сладости любят все ее малыши, хотя конфеты вряд ли компенсируют недостаток материнского внимания. В 2020-м Наиля стала больше времени проводить на работе из-за огромного количества заболевших.

«31-го и 1-го у меня выходные, Новый год встретим вместе», - рассказала медсестра.

После посещения больницы № 4 министр здравоохранения повез подарки в другие медицинские учреждения Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а бывшему харчей направили как ни как новый год все же.

Д-р Шаффхаузен||

Чо там нащот плато? Когда выйдем?

Имя: Гость
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