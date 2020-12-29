Министр здравоохранения Пензенской области развез подарки детям врачей

29.12.2020 | 20:13

Не наряжаясь Дедом Морозом, министр здравоохранения фактически выполнял его функции. Александр Никишин поздравлял коллег и развозил подарки по лечебным учреждениям. Сладкие сюрпризы предназначены для детей тех, кто трудится в красной зоне.

Сначала глава минздрава приехал в больницу № 4, где принимают заболевших коронавирусом практически с самого начала пандемии. Персонал конфетам рад, но важнее другое.

«Спасибо вам за оборудование! У нас сейчас аппаратов достаточное количество, еще новые получили», - сообщил анестезиолог-реаниматолог Владислав Каширин.

Медсестра Наиля Дасаева подарков получила больше других, ведь у нее пятеро детей, самой младшей - только 3 года. Сладости любят все ее малыши, хотя конфеты вряд ли компенсируют недостаток материнского внимания. В 2020-м Наиля стала больше времени проводить на работе из-за огромного количества заболевших.

«31-го и 1-го у меня выходные, Новый год встретим вместе», - рассказала медсестра.

После посещения больницы № 4 министр здравоохранения повез подарки в другие медицинские учреждения Пензы.