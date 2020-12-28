В Пензенской области хотят провести опрос о переводе часов

28.12.2020 | 20:56

В 2021 году в Пензенской области могут провести масштабный опрос граждан, касающийся перехода на летнее время. Пока в адрес главы региона поступает немного обращений жителей, требующих перевода часов.

«Я подумаю, как это сделать. Есть небольшое количество граждан - им так удобно. Если будет удобно для большинства, то никаких проблем. Это не требует затрат, можно это сделать», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Тема была затронута на итоговой пресс-конференции губернатора. Там собрались представители большинства телеканалов, газет и интернет-изданий, работающих на территории региона.

В круглом зале правительства звучали самые актуальные и интересные вопросы. Генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина поинтересовалась отношением Ивана Белозерцева к некоторым источникам информации.

«В частности, к Telegram-каналу. Насколько я вижу, очень многие из них преподносят нам черный пиар», - высказалась она.

«Я их не читаю, мне уже полтора года материалы по ним не приносят, потому что каждый может там зарегистрироваться и на соседа лить грязь», - сообщил губернатор.

На встрече с журналистами Иван Белозерцев рассказал, что в регионе планируется создание специального центра, куда могли бы обратиться женщины, страдающие от домашнего насилия. Проблема прорабатывается с общественными организациями и министерством финансов. Проект хотят начать реализовывать в 2021-м.

Задали на пресс-конференции и традиционный вопрос: как и где губернатор будет праздновать Новый год.

«Как и всегда, я отмечаю дома, в кругу семьи. Обычно родственники приходят, соседи. В этот раз, я думаю, 4-6 человек будет - и все», - пояснил он.