В медучреждениях Пензенской области увеличилось количество персонала

28.12.2020 | 14:49

В Пензенской области дефицит медицинского персонала удалось сократить в два раза. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил на пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.

«Врачей действительно не хватает, но что касается среднего медперсонала, то у нас ситуация лучше, чем в соседних регионах. Хотя в отдаленных районах проблемы есть», - констатировал глава региона.

По его словам, если несколько лет назад не хватало 837 медиков, то сейчас чуть более 400.

Он уточнил, что в настоящее время заключено 167 соглашений со студентами мединститута, где проходят обучение 1 228 человек.

«Материальные меры поддержки дают нам основание полагать, что мы продолжим устойчивое движение вперед в решении проблемы обеспечения врачами», - заключил Иван Белозерцев.