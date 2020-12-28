В Каменке для местных жителей устроили праздничную ярмарку

28.12.2020 | 19:48

Можно сказать, что Новый год в Каменке уже наступил. Продукты на праздничной ярмарке закуплены самим Дедом Морозом, а скорее, Бабой Морозом.

«Мы пришли за гусями на новогодний стол, какой праздничный стол без гуся?» - отметила она.

«Интересует людей мякоть, вырезка. Языки идут в ход, мотолыжки на холодец, легкое на блинчики», - рассказала продавец.

«Молочный поросенок, копченный в печи на яблоневых, вишневых ветках. Совершенно готовое блюдо, можно прямо сразу есть», - сообщила женщина.

«Мед, свой мед привезли, прополис, продукты пчеловодства. И пироги пекли», - пояснила горожанка.

Праздничный ярмарочный разносол в Каменке не единственная радость для местных жителей. Там есть люди, которые знают, как избавиться от коронавируса.

«Если в период коронавируса употреблять смесь прополиса с восковой молью, то многие говорят, что никакой COVID-19 не пристанет, а если и пристанет, то все пройдет в легкой форме. Это из опытов пчеловодов Пензенской области», - поделился пчеловод Владимир Кабанов.

Под музыку каменские торговцы реализовали практически всю новогоднюю продукцию.