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Общество

Проблему обманутых дольщиков в Пензе решат в течение полугода

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Губернатор Иван Белозерцев рассказал, когда в Пензенской области будет решена проблема обманутых дольщиков. Планами он поделился во время итоговой пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.

«Решением проблемы обманутых дольщиков мы занимаемся активно с самого первоначального момента. Был создан оперативный штаб, мы тему не бросали. Часть дольщиков не верили и выходили с плакатами. Объясняю: друзья, решение принято, объекты мы достраиваем. Я никогда не даю слово, если понимаю, что выполнить будет невозможно. Часть жилых домов введена в эксплуатацию. Мы потратили бюджетные средства, мы за эти дома выделили землю застройщикам», - рассказал губернатор.

Большая часть проблемы решена, в I полугодии 2021-го планируется достроить оставшиеся дома. Правда, появилось два новых объекта - «Севертраст» на Окружной (157 человек) и в Заречном (более 15 человек).

«По Заречному договорились с ДОМ.РФ, решение и понимание есть, мы эту тему закроем», - уточнил губернатор.

Что касается «Севертраста», дом строился по большей части хозспособом, поэтому там есть проблемы с качеством.

«Мы не остановились, боремся за людей. Мы можем отказаться от дома и снести его, но людям надо компенсировать», - подчеркнул Белозерцев.

Он рассказал, что обсудил вопрос с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и региону пообещали поддержку. Если ее не окажут, местные власти будут искать другие возможности.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

А Журавлёв с внуком на свободе.

Гость||

Тот случай, когда заголовок новости полностью не соответствует содержанию статьи.

Какие полгода, если по Север-Трасту не было и нет даже понимания, что делать.

Кроме того, есть пара объектов в городе, которые хоть и не числятся в реестре проблемных, но никто не знает, когда "бизнесмен года" с Кулакова их достроит.

Гость||

Люди уж 10 лет не верят, а вы хотите всё за пол года сделать.. А пензюки верят.. На Окружной дом ни когда не здатся.. Таких домов много.. На Гоголя есть еще дом.. Но если бизнесу это не интересно, то вам как свою шею не видать.. Буртасы вы..

Имя: Гость
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