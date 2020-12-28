Проблему обманутых дольщиков в Пензе решат в течение полугода

28.12.2020 | 15:32

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, когда в Пензенской области будет решена проблема обманутых дольщиков. Планами он поделился во время итоговой пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.

«Решением проблемы обманутых дольщиков мы занимаемся активно с самого первоначального момента. Был создан оперативный штаб, мы тему не бросали. Часть дольщиков не верили и выходили с плакатами. Объясняю: друзья, решение принято, объекты мы достраиваем. Я никогда не даю слово, если понимаю, что выполнить будет невозможно. Часть жилых домов введена в эксплуатацию. Мы потратили бюджетные средства, мы за эти дома выделили землю застройщикам», - рассказал губернатор.

Большая часть проблемы решена, в I полугодии 2021-го планируется достроить оставшиеся дома. Правда, появилось два новых объекта - «Севертраст» на Окружной (157 человек) и в Заречном (более 15 человек).

«По Заречному договорились с ДОМ.РФ, решение и понимание есть, мы эту тему закроем», - уточнил губернатор.

Что касается «Севертраста», дом строился по большей части хозспособом, поэтому там есть проблемы с качеством.

«Мы не остановились, боремся за людей. Мы можем отказаться от дома и снести его, но людям надо компенсировать», - подчеркнул Белозерцев.

Он рассказал, что обсудил вопрос с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и региону пообещали поддержку. Если ее не окажут, местные власти будут искать другие возможности.