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Общество

Пензенцам объяснили рост платы за капремонт

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В понедельник, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев рассказал, почему в Пензенской области поднялась плата за капитальный ремонт.

С 1 января 2021 года за каждый квадратный метр нужно будет отдавать на 2 рубля больше - тариф увеличился до 9,5 рубля. В среднем это рост на 100 рублей с квартиры.

«Мы не повышали плату два года. Эти средства не идут в бюджет, на них приводятся в порядок здания и дома, которые в этом нуждаются», - пояснил Белозерцев.

Он подчеркнул, что многие другие регионы также подняли плату и в целом в Пензенской области стоимость за квадратный метр ниже рекомендованной Правительством РФ (13,5 рубля).

«Если мы не будем увеличить размер взноса, то будем ремонтировать меньше жилья, крыш. 9,5 - это невысокая цена в сравнении с другими регионами», - резюмировал губернатор.

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Гость||

Ну да, до Москвы ещё далеко, Иван, повышай есче!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если мы не будем увеличить размер взноса, то будем ремонтировать меньше жилья, крыш. 9,5 - это невысокая цена в сравнении с другими регионами», - резюмировал губернатор.
А доходы горожан высоки по сравнению с другими регионами?

Гость||

На что же ремонтировали дома ,до введения этой платы в великом 2014,когда состоялся нам крыш?

Гость||

Объяснили ж вам. Что непонятного. Платите молча.

Гость||

15:50

Конечно, у все не менее 32.5 тр

Гость||

только вот доходы что то не повышаются и никто не объяснит пензенцам никак

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы не повышали плату два года. Эти средства не идут в бюджет, на них приводятся в порядок здания и дома, которые в этом нуждаются», - пояснил Белозерцев.
Почему нуждаются в первую очередь НУЖНЫЕ дома?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

это невысокая цена в сравнении с другими регионами», - резюмировал губернатор.
penzainform.ru писал(a):
это невысокая цена в сравнении с другими регионами», - резюмировал губернатор.
ВЫ НЕ ВРЕТЕ?

▪️ Нижегородская область - от 6,51 руб.

▪️ Приморский край -7,1 руб. за 1 кв.м;

▪️ Оренбургская область - от 5,64 руб. за 1 кв.м;

▪️ Калининградская область 6,90 руб. за 1 кв.м;

️▪ Чувашская Республика 6,53 руб. за 1 кв.м;

▪️ Волгоградская область 7,01 руб. за 1 кв.м.

Гость||

Гость писал(a):

ВЫ НЕ ВРЕТЕ?

▪️ Нижегородская область - от 6,51 руб.

▪️ Приморский край -7,1 руб. за 1 кв.м;

▪️ Оренбургская область - от 5,64 руб. за 1 кв.м;

▪️ Калининградская область 6,90 руб. за 1 кв.м;

️▪ Чувашская Республика 6,53 руб. за 1 кв.м;

▪️ Волгоградская область 7,01 руб. за 1 кв.м.

Губернатор всегда прав.

Гость||

Гость писал(a):

это невысокая цена в сравнении с другими регионами», - резюмировал губернатор.

ВЫ НЕ ВРЕТЕ?

▪️ Нижегородская область - от 6,51 руб.

▪️ Приморский край -7,1 руб. за 1 кв.м;

▪️ Оренбургская область - от 5,64 руб. за 1 кв.м;

▪️ Калининградская область 6,90 руб. за 1 кв.м;

️▪ Чувашская Республика 6,53 руб. за 1 кв.м;

▪️ Волгоградская область 7,01 руб. за 1 кв.м.

Вру,но что поделать...бичевню нужно стричь.

Гость||

Капец и не краснеет.

Гость||

В какой партии научили нагло врать?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
это невысокая цена в сравнении с другими регионами», - резюмировал губернатор.
penzainform.ru писал(a):
это невысокая цена в сравнении с другими регионами», - резюмировал губернатор.
ВЫ НЕ ВРЕТЕ?

▪️ Нижегородская область - от 6,51 руб.

Закрытые я не читаю. Каждый из сидящих здесь может зарегистрировать, лить грязь на соседа - все что угодно - и не нести ответственность», - констатировал глава региона.

Гость||

«Мы не повышали плату два года. Эти средства не идут в бюджет, на них приводятся в порядок здания и дома, которые в этом нуждаются», - пояснил Белозерцев.

А у кого спецсчет, они чем провинились? Или когда дело дойдет до ремонта, а все, денег нет? Ну инфляция, скоммуниздили! Так ИА? Наш деревянный за 10 лет вообще в пыль превращается или под скрепный процент предлагаете копить... Вот и повышали бы у кого общий счёт!

Гость||

Пишут, что бизнес-джеты высших менеджеров разлетаются на Новый год за границу. Дмитрий Медведев улетел отдыхать в Индонезию, Герман Греф и Игорь Сечин – на Мальдивы.

Уклад не хочет никакой автаркии, не для этого развинчивали СССР и глобализировали РФ.

Но и для простых россиян это тоже хорошие новости – ломать их устоявшуюся частную жизнь тоже никто не будет.

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Имя: Гость
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