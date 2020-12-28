Пензенцам объяснили рост платы за капремонт

28.12.2020 | 15:39

В понедельник, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев рассказал, почему в Пензенской области поднялась плата за капитальный ремонт.

С 1 января 2021 года за каждый квадратный метр нужно будет отдавать на 2 рубля больше - тариф увеличился до 9,5 рубля. В среднем это рост на 100 рублей с квартиры.

«Мы не повышали плату два года. Эти средства не идут в бюджет, на них приводятся в порядок здания и дома, которые в этом нуждаются», - пояснил Белозерцев.

Он подчеркнул, что многие другие регионы также подняли плату и в целом в Пензенской области стоимость за квадратный метр ниже рекомендованной Правительством РФ (13,5 рубля).

«Если мы не будем увеличить размер взноса, то будем ремонтировать меньше жилья, крыш. 9,5 - это невысокая цена в сравнении с другими регионами», - резюмировал губернатор.