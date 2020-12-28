Губернатор о переводе часов: официального опроса не проводилось

28.12.2020 | 16:06

В понедельник, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос читателей портала PenzaInform.ru.

«Когда и где проводился социальный опрос по поводу перехода региона на летнее время? Сколько человек приняли в нем участие? Нет ли необходимости провести опрос еще раз?» - так звучало обращение.

Иван Белозерцев признал, что официального соцопроса через голосование и избирательные участки никто не проводил, выводы были сделаны на основе анализа обращений, поступивших в правительство или лично губернатору через социальные сети или письма.

«Мы посчитали, это где-то 90 на 10, то есть только 10 процентов обратившихся не устраивает зимнее время. Кто-то рано встает, ездит на работу, для него это тяжело. Но абсолютное большинство считает, что не надо», - отметил он.

Тем не менее, возможно, в 2021 году такой опрос и проведут. Если люди решат, что переход на летнее время необходим, так и сделают. Это не потребует финансовых затрат.