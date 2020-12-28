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Общество

Губернатор о переводе часов: официального опроса не проводилось

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В понедельник, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос читателей портала PenzaInform.ru.

«Когда и где проводился социальный опрос по поводу перехода региона на летнее время? Сколько человек приняли в нем участие? Нет ли необходимости провести опрос еще раз?» - так звучало обращение.

Иван Белозерцев признал, что официального соцопроса через голосование и избирательные участки никто не проводил, выводы были сделаны на основе анализа обращений, поступивших в правительство или лично губернатору через социальные сети или письма.

«Мы посчитали, это где-то 90 на 10, то есть только 10 процентов обратившихся не устраивает зимнее время. Кто-то рано встает, ездит на работу, для него это тяжело. Но абсолютное большинство считает, что не надо», - отметил он.

Тем не менее, возможно, в 2021 году такой опрос и проведут. Если люди решат, что переход на летнее время необходим, так и сделают. Это не потребует финансовых затрат.

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Гость||

Брехня

Гость||

penzainform.ru писал(a):

то есть только 10 процентов обратившихся не устраивает зимнее время. Кто-то рано встает, ездит на работу, для него это тяжело.
Так с летним еще позже светать будет. Что за херь...

Гость||

Так странно вот у моего окружения с точнгостью до наоборот 90/10 из которых 90% не устраивает зимнее время, особенно летом, когда рассвет в 3 часа ночи

Гость||

Всю жизнт по Московскому времени жили

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тем не менее, возможно, в 2021 году такой опрос и проведут. Если люди решат, что переход на летнее время необходим, так и сделают.
Уже провели. 78% за зимнее, в Бессоновке - 99,9%.

Гость||

он просто не вникал

Гость||

а "барабанит"

Гость||

и танк пусть вернет на пьедестал, как пацан играет, не он принимал решение об установке

Гость||

не надо ничего менять! и так всё нормально

Гость||

Гость писал(a):

16:17|
Такие же опаздуны - твое окружение.

Если переводить, то всей страной. Мы уже проходили таких новаторов, где-то 78 год плюс-минус, точно не помню и на себе испытали все "прелести".

Гость||

кому летом в 4 утра солнышко мешает купите шторы или жалюзи, хватит ныть!

Гость||

Гоняться за тенью и светом в течение года подкруткой стрелок.Плюс разница с Москвой. Полный идиотизм.

Гость||

Гость писал(a):

кому летом в 4 утра солнышко мешает купите шторы или жалюзи, хватит ныть!
А кому в 8 вечера мешает отсутствие солнышка, купите фонарики и ходите с ними!

Гость||

Других вопросов больше нет, кроме как стрелки переводить?

Гость||

16:29, ты не понял, что сам против перехода на час раньше?

Просто проверить кстати, лучше летом: посмотреть во сколько самая короткая тень от солнца и нехрен спорить.

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Имя: Гость
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