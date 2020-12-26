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Общество

Новое оборудование позволит врачам действовать в стесненных условиях

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Пензенский областной онкологический диспансер получил современную эргономичную систему Drager Fabius Tiro для ингаляционного наркоза. Это эффективное устройство, помогающее не только быстро подавать пациенту наркоз, но и поддерживать жизнедеятельность некоторых органов.

Модель создана не только с использованием передовых информационных и технических достижений, но и максимально адаптирована для компактных небольших помещений.

«В современных больничных условиях дорога каждая минута. Но в каждой больнице есть такие места, где пространство чрезвычайно ограниченно. Например, предоперационные помещения, палаты неотложной помощи или небольшие операционные залы.

Такие места представляют собой особую проблему: необходимо обеспечить оптимальный доступ к пациенту при сохранении высокого качества помощи», - рассказал заместитель главного врача Пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров.

«Финансы на приобретение системы в размере 7,2 млн рублей выделены из федерального бюджета по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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