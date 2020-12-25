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Общество

В Пензе ветераны войны в Афганистане почтили память погибших

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25 декабря 1979 года советские войска вошли на территорию Афганистана. Среди собравшихся мужчин были те, кто ровно 41 год назад вступил на горную тропу войны.

«Захватили важные объекты, аэропорты, населенные пункты, тем самым почетно выполнили боевой приказ, который был отдан правительством. А мы, солдаты, приказы не обсуждаем - мы их выполняем», - отметил председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

В числе первых попавших в Афганистан был десантник Владимир Захаров. После приземления - сразу бой.

«Дивизия получила задачу, распределили, кто какой объект будет брать. Мы брали тюрьму в 20 километрах от Кабула. Там стояли 5-я и 14-я танковые бригады, они должны были двигаться на Кабул, но мы их не пропустили. 62-й отдельный дивизион выполнил свою задачу. Так начиналась Афганская война», - рассказал он.

В декабре 1979 года тем, кто первыми входил в страну, наград не давали.

«Мы только в апреле 1980-го начали письма писать. Это была война бывших школьников Советского Союза с мировым терроризмом», - сообщил ветеран.

«Афганцы» вспомнили погибших боевых друзей и возложили цветы к Вечному огню у одноименных ворот.

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