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Общество

В Пензе компания «Уютный дом» не оправдала своего названия

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В крупную сумму обошлось пензенской управляющей компании и ее сотруднику нарушение требований жилищного законодательства.

Речь идет о состоянии дома № 26 на улице Ленина, который при всем желании не назовешь уютным, хотя он находится в управлении ООО «Уютный дом». Недостатки в его содержании выявила прокурорская проверка.

При осмотре здания выяснилось, что крыша пребывает в неудовлетворительном состоянии. В 5-м подъезде имеются протечки и намокание, на металлической кровле есть повреждения, в некоторых местах недостаточно плотно сопряжены профильные листы покрытия.

На чердаке и в подвале обнаружились груды мусора, на фасаде и в подъездах отслаивается штукатурка. В квартирах 4-го и 5-го подъездов разрушаются балконные плиты: отслаивается бетон, обнажая арматуру, края обваливаются, в месте примыкания к стене образуются щели. А в 3-м и 4-м подъездах демонтированы батареи отопления между 2-м и 3-м этажами.

По результатам проверки руководителю «Уютного дома» внесено представление. За нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом ООО оштрафовано на 250 тысяч рублей, а его главный инженер - на 25 тысяч.

«Постановления в законную силу не вступили», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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Гость||

Эта "неуютная" компания не справляется со своими обязанностями не только на улице Ленина, но и на Тепличной. В подъезде грязь, полы моют от случая к случаю. Люк на чердачное помещение не закрыт. На обращения жильцов не реагируют.

Гость||

И чего их штрафовать-то? Их сажать надо. Устраивать показательные процессы и сажать. А штрафы из денег жильцов - это театр абсурда какой-то. Плохо содержат дом - нате вам штраф, чтобы вообще денег на содержание дома не осталось.

Гость||

Все жалуетесь и жалуетесь, сами бы сложились по 5000 и сделали ремонт. Вы всё думаете что если платите за коммуналку то мы вам что то должны? Службы безопасности вас не трогает. Давай адрес куда именно и к кому подъехать. Сделаем ремонт.

Имя: Гость
Комментарий:

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