В Пензе компания «Уютный дом» не оправдала своего названия

25.12.2020 | 11:53

В крупную сумму обошлось пензенской управляющей компании и ее сотруднику нарушение требований жилищного законодательства.

Речь идет о состоянии дома № 26 на улице Ленина, который при всем желании не назовешь уютным, хотя он находится в управлении ООО «Уютный дом». Недостатки в его содержании выявила прокурорская проверка.

При осмотре здания выяснилось, что крыша пребывает в неудовлетворительном состоянии. В 5-м подъезде имеются протечки и намокание, на металлической кровле есть повреждения, в некоторых местах недостаточно плотно сопряжены профильные листы покрытия.

На чердаке и в подвале обнаружились груды мусора, на фасаде и в подъездах отслаивается штукатурка. В квартирах 4-го и 5-го подъездов разрушаются балконные плиты: отслаивается бетон, обнажая арматуру, края обваливаются, в месте примыкания к стене образуются щели. А в 3-м и 4-м подъездах демонтированы батареи отопления между 2-м и 3-м этажами.

По результатам проверки руководителю «Уютного дома» внесено представление. За нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом ООО оштрафовано на 250 тысяч рублей, а его главный инженер - на 25 тысяч.

«Постановления в законную силу не вступили», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.