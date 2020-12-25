Еженедельник «Молодой ленинец» разыграл водонагреватели

25.12.2020 | 18:23

Очередной конкурс от еженедельника «Молодой ленинец» завершился розыгрышем призов. Ими в этот раз оказались электроводонагреватели. Чтобы стать обладателем техники, нужно было прислать в редакцию квитанцию, подтверждающую, что человек подписался на «Молодой ленинец» на первое полугодие 2021-го.

Каждое письмо получило порядковый номер и после этого попало в лототрон. Его вращали ведущий программы «Супермаркет» на 11 канале Владимир Вишневецкий и почтальон Печкин.

В итоге водонагреватель на 10 литров достался пензенцу из 3-го проезда Можайского, аппарат на 30 литров выиграла жительница Кузнецкого района. Наблюдала за всем происходящим представительная комиссия под председательством народной артистки России Галины Репной.

«Главный приз у нас получает Наинский Георгий Анатольевич (город Пенза, улица Советская)», - озвучила она.

Фамилии всех победителей будут опубликованы в ближайшем номере газеты.

«Мы благодарим своих читателей за то, что они были рядом с нами в этот непростой год. Мы очень ценим эту дружбу и продолжим поощрять вас ценными призами. Добрая традиция продолжится», - рассказала главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

«Молодой ленинец» - классная газета. Сам читаю и вам советую», - отметил почтальон Печкин.