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Общество

Еженедельник «Молодой ленинец» разыграл водонагреватели

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Очередной конкурс от еженедельника «Молодой ленинец» завершился розыгрышем призов. Ими в этот раз оказались электроводонагреватели. Чтобы стать обладателем техники, нужно было прислать в редакцию квитанцию, подтверждающую, что человек подписался на «Молодой ленинец» на первое полугодие 2021-го.

Каждое письмо получило порядковый номер и после этого попало в лототрон. Его вращали ведущий программы «Супермаркет» на 11 канале Владимир Вишневецкий и почтальон Печкин.

В итоге водонагреватель на 10 литров достался пензенцу из 3-го проезда Можайского, аппарат на 30 литров выиграла жительница Кузнецкого района. Наблюдала за всем происходящим представительная комиссия под председательством народной артистки России Галины Репной.

«Главный приз у нас получает Наинский Георгий Анатольевич (город Пенза, улица Советская)», - озвучила она.

Фамилии всех победителей будут опубликованы в ближайшем номере газеты.

«Мы благодарим своих читателей за то, что они были рядом с нами в этот непростой год. Мы очень ценим эту дружбу и продолжим поощрять вас ценными призами. Добрая традиция продолжится», - рассказала главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

«Молодой ленинец» - классная газета. Сам читаю и вам советую», - отметил почтальон Печкин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Норм. 21 век. Европа загнивает.

Гость||

Неудачная попытка подкупить потенциальных читателей. А нужно было действовать проще и эффективнее: задавать на прямой линии действительно насущные вопросы, а не пять лет один и тот же про пенсионеров.

Имя: Гость
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