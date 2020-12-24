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Общество

В Пензе завершается акция «В Новый год - без долгов!»

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У жителей Пензы осталась последняя неделя уходящего года, чтобы войти в состав участников акции «В Новый год - без долгов!» от компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Для этого клиентам организации нужно погасить имеющуюся задолженность за коммунальные услуги, внести платеж за ноябрь и аванс за декабрь, а пени при этом будут списаны автоматически.

Уже с января 2021 года возобновится применение штрафных санкций к неплательщикам, так как закончится срок действия моратория на начисление пеней*, установленного постановлением Правительства РФ. Поэтому энергетики рекомендуют не затягивать с оплатой счетов за коммунальные услуги и внести деньги в ближайшее время.

«Мы призываем своих клиентов отнестись к акции «В новый год - без долгов!» как к возможности не только выиграть подарок, но и своевременно, без последствий погасить долг за коммунальные ресурсы. Все получат приятный бонус - списание пени, начисленных до 1 апреля текущего года», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

*Не распространяется на задолженность, взыскиваемую в судебном порядке.

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