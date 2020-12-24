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Общество

Роман Амстиславский устроил праздник детям с трудной судьбой

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В среду, 23 декабря, в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов прошел праздник с вручением непременного новогоднего атрибута - сладких новогодних подарков.

Их привез известный общественный деятель, советник губернатора на общественных началах по вопросам создания условий жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья Роман Амстиславский.

В предпраздничной атмосфере ожидания чуда состоялось дружеское чаепитие. Гость вручил детям и подросткам подарки, внимательно выслушал рассказы об их достижениях и надеждах.

Он от души поздравил воспитанников и сотрудников центра с наступающим Новым годом, пожелал им праздничного настроения, здоровья, благополучия и исполнения новогодних желаний.

«Мне очень приятно, что сегодня в центре царила такая праздничная новогодняя обстановка. Нужно приложить максимум усилий, сделать все возможное и невозможное для того, чтобы ребята чувствовали себя полноценными членами общества, чтобы адаптировать их к реальной жизни и сделать полноценными членами общества», - сказал Роман Амстиславский.

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