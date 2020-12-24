Иван Белозерцев о новостройках: цена квадратного метра завышена

24.12.2020 | 10:49

В Пензенской области необоснованно растет цена квадратного метра жилья в новостройках. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в четверг, 24 декабря.

По его словам, любой застройщик десять пальцев загнет, перечисляя, по каким причинам это происходит и на какие составляющие также поднялись цены.

«Понятно, что все растет. Сейчас снижена ипотека, чтобы она была для людей. А строители под это подстроились и сразу стали стоимость квадратного метра повышать. Я понимаю вас: народ идет, спрос есть. Есть у нас компании, которые на этапе закладки фундамента заключают уже 50 процентов договоров», - констатировал глава региона.

Тем не менее, считает он, цена на жилье должна быть разумной, экономически обоснованной.

Одно дело, когда речь заходит об элитном жилье в центре города, где земля дорогая, и совсем другое - комплексная застройка на окраинах. Стоимость квадратного метра, естественно, должна быть разной.

«А то люди начнут перетекать в Саратовскую область, где стоимость ниже, хотя область у них большая и экономика на высоком уровне», - предостерег Иван Белозерцев застройщиков.

По разным данным, стоимость квадратного метра в районах Пензы варьируется в диапазоне от 40 до 80 тысяч рублей.