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Общество

Иван Белозерцев о новостройках: цена квадратного метра завышена

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В Пензенской области необоснованно растет цена квадратного метра жилья в новостройках. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в четверг, 24 декабря.

По его словам, любой застройщик десять пальцев загнет, перечисляя, по каким причинам это происходит и на какие составляющие также поднялись цены.

«Понятно, что все растет. Сейчас снижена ипотека, чтобы она была для людей. А строители под это подстроились и сразу стали стоимость квадратного метра повышать. Я понимаю вас: народ идет, спрос есть. Есть у нас компании, которые на этапе закладки фундамента заключают уже 50 процентов договоров», - констатировал глава региона.

Тем не менее, считает он, цена на жилье должна быть разумной, экономически обоснованной.

Одно дело, когда речь заходит об элитном жилье в центре города, где земля дорогая, и совсем другое - комплексная застройка на окраинах. Стоимость квадратного метра, естественно, должна быть разной.

«А то люди начнут перетекать в Саратовскую область, где стоимость ниже, хотя область у них большая и экономика на высоком уровне», - предостерег Иван Белозерцев застройщиков.

По разным данным, стоимость квадратного метра в районах Пензы варьируется в диапазоне от 40 до 80 тысяч рублей.

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Гость||

Опять погрозил пальчиком. Застройщики покрутили таким же пальчиком у виска.

Гость||

Ууууу!!!!!

Гость||

Клоун. Из москвы уже пенделя получил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«А то люди начнут перетекать в Саратовскую область, где стоимость ниже, хотя область у них большая и экономика на высоком уровне»,
отличная идея!

Гость||

Повышение проезда у нас тоже экономически обоснованно....

Гость||

Констатировал он, а толку, делать то что-то будет или еще лет 20 констатировать?

Гость||

Эта юмористическая история могла произойти только с градоначальником, который ни-че-го не понимает в городском хозяйстве и не имеет нулевой опыт управления им. Андрей Лузгин поиграл в европейского демократичного мэра. Построил на набережной современного вида каток. Пришёл туда лично и встал на коньки. Фотографировался с местными детишками, как добрый Дедушка Мороз. Классно же, отменный пиар, за это респект.

Но. Проходит несколько дней и в красивом европейском катке Лузгина начинают образовываться трещины. Лёд проваливается. В общем, таять начал каток. Что за напасть такая? Оказалось, что каток залили прямо над теплотрассой. Наши аплодисменты этим чиновникам! Они не знают, где у них располагаются трубы.

Потом, конечно же, начали всё отрицать. Это ночной перепад температур виноват. Но мы-то зафиксировали в памяти. И нет ничего удивительного в том, что мэр не в курсе, где идут подземные коммуникации. Сам он не знает о коммунальном хозяйстве ничего. Подсказать тоже некому.

Судите сами, кто работает у него коммунальщиками? Вице-мэр по ЖКХ Олег Денисов знаком только со спецификой одного района города – Железнодорожного, которым он руководил несколько лет. Начальник Управления ЖКХ Александр Юлин – вообще приехал из Рузаевки, сам-то не местный, где у нас тут трубы, не в курсе. Помог бы им что ли руководитель областного Управления ЖКХ Панюхин, мало ли что ещё они начнут на теплотрассе строить…

Гость||

Гость писал(a):

Ждём с нетерпением когда правду, о так называемом строительстве Бакунинского моста, расскажет пока ещё вольная Татьяна Недопекина
А причем здесь она? Строит как умеет по смете, составленной чиновниками. А уж сколько куда ушло, у них и надо спрашивать.

Гость||

Как на луне живёт

Гость||

Путин это сказал, Путин взялся за высокие цены на строительство жилья.

Губернатору методичка пришла из кремля, сам он не видел типа, что цены неадекватные, и что в заксобр представители застройщиков прописались. Гнать их из Заксобра и других дум.

Гость||

А стоимость капремонта обоснованно он поднял? Начинали бы с себя сначала, а потом уже заявляли.

Гость||

Развылись, глупомордые.

Гость||

Напоминаю, вы голосовали за все это!

Гость||

Сейчас постонут, а потом опять насчитаю 78 процентов довольных этой жизнью.

Гость||

Гость писал(a):

А стоимость капремонта обоснованно он поднял?
Об этом Путин пока не вспоминал. Много Вам наобещают в следующем году к выборам...

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Имя: Гость
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