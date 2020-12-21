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Общество

В Пензе установили тарифы на работу спецтехники

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В Пензе установлены тарифы на работу спецтехники МУП «Пензадормост». Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Лузгин.

Так, в зимний период работа снегоочистительной машины ВКМ оценивается в сумму 1 440 руб. 51 коп. в час (во время дежурства - 380 руб. 11 коп. в час). Тариф для комбинированных дорожных машин на базе КамАЗов составляет 2 125 руб. 82 коп. в час (и 345 руб. 89 коп. во время дежурства).

Работа бульдозера с бульдозерным отвалом оценивается по 2 573 руб. 7 коп. за час. Самая высокая ставка - у установки для ямочного ремонта методом пневмонабрызга, которая используется в паре с КамАЗом. Час стоит 2 705 руб. 31 коп.

Тарифы на работу самосвалов составляют 760-1 200 рублей (в зависимости от модели машины и веса допустимого груза), автовышки - 977 руб. 7 коп., автокрана - 1 882 руб. 85 коп.

Отдельно установлены тарифы для летнего периода. Указанные расценки будут использоваться для расчета с организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, а также с муниципальными предприятиями города.

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Гость||

А с населением, физлицами?

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