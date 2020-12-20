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Общество

В Заречном перед судом предстали более 300 безмасочников

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В Заречном с 1 апреля по 10 декабря привлекли к ответственности более 300 безмасочников. Протоколы об административном правонарушении выписывали продавцам магазинов, водителям маршруток и простым горожанам.

«Так, 4 декабря суд выписал зареченцу штраф в размере 7 500 рублей. Без маски мужчина находился на первом этаже детской поликлиники. К ответственности за это правонарушение жителя города привлекли второй раз», - пишет портал «Заречье сегодня».

Остальные нарушители получили предупреждение или же штраф в 1 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в общественном транспорте и торговых центрах области усилят контроль за соблюдением масочного режима. 14 декабря губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве предупредил: жители региона не должны забывать о защите, если не хотят встретить 2021 год в условиях жестких ограничений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

прям предстали, не поверю что бы они пришли в суд и там предстали. а заочно наклепать модно хоть на всех, нарушение, штраф. как письма счастья по почте

Гость||

Я сразу в харю плюю

Гость||

Гость писал(a):

Я сразу в харю плюю
это ты тут смелый

Гость||

не хочется Гость писал(a):

это ты тут смелый
Гость писал(a):
это ты тут смелый
везде надо смелее быть и тогда жизнь удалась, мента и обмануть можно а вот чиновнику то в рыло бы дал

Гость||

Упоротые олигофрены: и безмасочники, и комментаторы.

Имя: Гость
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