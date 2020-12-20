В Заречном перед судом предстали более 300 безмасочников

20.12.2020 | 13:59

В Заречном с 1 апреля по 10 декабря привлекли к ответственности более 300 безмасочников. Протоколы об административном правонарушении выписывали продавцам магазинов, водителям маршруток и простым горожанам.

«Так, 4 декабря суд выписал зареченцу штраф в размере 7 500 рублей. Без маски мужчина находился на первом этаже детской поликлиники. К ответственности за это правонарушение жителя города привлекли второй раз», - пишет портал «Заречье сегодня».

Остальные нарушители получили предупреждение или же штраф в 1 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в общественном транспорте и торговых центрах области усилят контроль за соблюдением масочного режима. 14 декабря губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве предупредил: жители региона не должны забывать о защите, если не хотят встретить 2021 год в условиях жестких ограничений.