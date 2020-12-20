В Пензенской области начали перенос нефтепровода от жилых домов

20.12.2020 | 15:32

В Кузнецке начали прокладку нефтепровода в обход жилых домов. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Первоначально компания «Транснефть-Дружба» должна была приступить к работам 1 июля, однако распространение коронавируса изменило планы. Сроки перенесли на декабрь 2020-го.

«Сейчас строительно-монтажные работы уже начались. Строительство обхода Кузнецка АО «Транснефть-Дружба» планирует завершить для нефтепродуктопровода Уфа - Западное направление в 2022 году, для нефтепровода Куйбышев – Унеча-2 – в 2023 году», - отметил Иван Белозерцев.

О том, что 99 жилых домов в Кузнецке оказались под угрозой сноса из-за близости опасных промышленных объектов, заговорили в 2017 году. Убрать строения заставляли всех: и тех, кто возвел их недавно, и тех, кто поселился еще до того, как проложили нефтепровод.

В итоге решение было найдено: убрать объект из жилой зоны. Деньги на реализацию проекта выделяются из федерального бюджета.