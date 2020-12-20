Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 дек 2020|16:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
-10oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензенской области начали перенос нефтепровода от жилых домов

Печать

В Кузнецке начали прокладку нефтепровода в обход жилых домов. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Первоначально компания «Транснефть-Дружба» должна была приступить к работам 1 июля, однако распространение коронавируса изменило планы. Сроки перенесли на декабрь 2020-го.

«Сейчас строительно-монтажные работы уже начались. Строительство обхода Кузнецка АО «Транснефть-Дружба» планирует завершить для нефтепродуктопровода Уфа - Западное направление в 2022 году, для нефтепровода Куйбышев – Унеча-2 – в 2023 году», - отметил Иван Белозерцев.

О том, что 99 жилых домов в Кузнецке оказались под угрозой сноса из-за близости опасных промышленных объектов, заговорили в 2017 году. Убрать строения заставляли всех: и тех, кто возвел их недавно, и тех, кто поселился еще до того, как проложили нефтепровод.

В итоге решение было найдено: убрать объект из жилой зоны. Деньги на реализацию проекта выделяются из федерального бюджета.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — ria.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Деньги на реализацию проекта выделяются из федерального бюджета.
А доход от транзита - частным людям.

Гость||

Перенесут, а жулики новые дома рядом построят. Что снова переносить? Бюджетов не хватит. Надо было снести незаконный самострой

Гость||

Скока пилим?

Гость||

Лучше бы дома посносили ХИ-ХИ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте