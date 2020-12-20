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Общество

Пензенских звонарей ждет онлайн-фестиваль «Нести благую весть»

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Александр Хлопаев - один из участников рождественского межъепархиального онлайн-фестиваля колокольного звона, музыкального творчества и художественного слова «Нести благую весть». Пять лет назад он впервые ударил в церковные кампаны.

«Некому было звонить в колокола, и меня духовник наставил, благословил, чтобы я стал звонить в колокола. И меня это затянуло», - пояснил звонарь храма Михаила Архангела с. Симбухово (Мокшанский район) Александр Хлопаев.

Невозможно оставаться равнодушным к малиновому звону. В него человек влюбляется сразу или же идет к этому постепенно. Такой путь оказался у Аркадия Царана, руководителя ансамбля звонарей Спасского кафедрального собора города Пензы.

«Потому что все новое, все неизвестное. Как-то надо было осознать вообще, где я, что я и чем я занимаюсь. Это было тяжело», - признал Аркадий Царан.

Звонарь - профессия редкая. И, несмотря на довольно трудоемкий процесс, часто ее для себя выбирают женщины. В храме Космы и Дамиана села Махалино колоколами заведуют Татьяна Макарова и Елена Горбачева.

«Заберусь на колокольню, ближе к небу стану я, сердцу моему привольно, и поет душа моя», - продекламировала Татьяна Макарова.

«Я не сразу звонила, лет пять точно прошло. Я на больших немножко. А на маленьких - когда Татьяны Михайловны нет. Не совсем освоила», - улыбнулась Елена Горбачева.

Из-за пандемии фестиваль колокольного звона проводится дистанционно. Участникам нужно записать видео своих выступлений, а это максимум два произведения общей длительностью не более 8 минут. Заявки и материалы принимаются до 27 декабря. А итоги будут подведены 11 января 2021 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Некому было звонить в колокола, и меня духовник наставил, благословил, чтобы я стал звонить в колокола. И меня это затянуло», - пояснил звонарь храма
у нас в колхозе врача не было. так я начал лечить людей

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