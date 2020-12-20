Глава Пензы поздравил сотрудников регионального УФСБ России

20.12.2020 | 09:59

В воскресенье, 20 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ России с профессиональным праздником.

Он отметил, что за годы своего существования служба сменила множество названий, но всегда сотрудники ведомства отличались высоким уровнем профессионализма, принципиальностью, решительностью, мужеством, выдержкой, самообладанием, морально-волевыми качествами, верностью присяге и безграничной любовью к Отечеству.

«Находясь на передовых рубежах борьбы с преступностью, вы обеспечиваете мир и покой граждан нашей Родины. Примите слова искренней признательности за ваш нелегкий и опасный труд. Уверен, что, опираясь на богатую историю и бесценный опыт ветеранов ведомства, отдавая силы, энергию и знания, вы и впредь будете достойно справляться со всеми стоящими перед вами задачами.

Желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, верных соратников, надежных друзей, мира, добра, удачи и дальнейших успехов в службе на благо процветания Пензы, Сурского края и России», - сказал Владимир Мутовкин.