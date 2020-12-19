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Общество

В центре Пензы открылся после долгой отсрочки каток

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Без речей и лишней суеты на набережной открылся сезон массового катания на коньках. Площадка под открытым небом после довольно долгого заливания готова принимать отдыхающих.

Опыт организации общегородского катка на набережной стал первым. Раньше заливали на площади Ленина, даже вокруг фонтана был лед, но после реконструкции объектов тонны воды намораживать на новую плитку не рискнули и выбрали новое место.

Прежде чем дать оценку проделанной работе, глава администрации Пензы Андрей Лузгин лично все опробовал.

«Толщина достаточная. Будем поддерживать в рабочем состоянии. Самое главное - чтобы погода не подводила, чтобы не было длительной плюсовой температуры. Вчера было потепление, лед пережил: порядка 20 сантиметров налито», - констатировал он.

Сравнивать этот лед с гладью крытых площадок в спортивных объектах излишне. Главный рекорд, который здесь ставят, - здоровье и активность.

«Классно, что в центре города теперь можно покататься на коньках. Мне кажется, это очень хорошо, тем более в такую погоду. Жители должны приходить и кататься, вести здоровый образ жизни», - заявил житель Пензы.

Освещение установлено, каток может работать в вечернее время. Он открыт для бесплатного посещения, можно прийти в любой момент.

«Очень интересны прыжки и вращения. У меня иногда не все получается», - призналась юная фигуристка Елизавета Литвиненко.

Что касается благоустройства прилегающей территории, то участок необходимо присыпать снегом, а он пока в дефиците. Ждут его и лыжники.

А вот тем, кто катается на коньках, ничего не мешает предаваться любимому развлечению.

«36 спортивных мероприятий на новогодние каникулы по различным видам спорта приготовлено для детей - это только городской календарь. В основном мы сделали упор на открытые площадки, так что вас ждут!» - отметил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Убожество за деньги которые содрали с людей

Гость||

Помоечно-сарайный стиль , ржавчина, поддоны , колтыжный снег кругом

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