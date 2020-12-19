Никольская церковь в Пензе восстановлена полностью

19.12.2020 | 17:00

На алтарном куполе Никольской церкви в Терновке установили новую луковку, иначе именуемую малой главкой.

«Я так рада, что это все происходит, - просто не выразить. Николай Чудотворец за нас молится и помогает нам, во всем наш заступник», - прокомментировала событие прихожанка Никольской церкви Евгения Ладанова.

Освятить увенчанную крестом недостающую деталь архитектурного ансамбля храма пригласили митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

После богослужения приступили к самой сложной части - поднятию маковки на купол и прикреплению ее к барабану.

Высота металлической конструкции вместе с крестом - более 3 метров, диаметр самой главки - 1,20. Чешуйки и распятие сделаны из нержавеющей стали с напылением нитрида титана. Материал долговечный и должен прослужить не одно десятилетие, к тому же блеск символа веры будет виден издалека.

«Здесь выезд в аэропорт, и очень многие люди, которые приезжают в наш город, этот храм видят первым на своем пути. Поэтому я надеюсь, что он станет хорошим, скажем так, украшением», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Теперь можно сказать что восстановление церкви в Терновке полностью завершено - к ее престольному празднику, дню святого Николая Чудотворца.