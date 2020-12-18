Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|11:10
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Общество

В Тамале наказали мужчину, не убиравшего за гусями помет

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Житель Тамалы поплатился за нежелание соблюдать ветеринарные требования.

Мужчина держал во дворе 30 гусей, 8 уток и 15 голов другой птицы, которых периодически выводил щипать траву. Однако не всем соседям это нравилось. Один из них обратился в Россельхознадзор.

Отрабатывая жалобу, специалисты установили, что все вокруг загрязнено пометом, с выгульных площадок он не удаляется, во дворе вообще отсутствует хранилище для него.

Кроме того, мужчина держал всех птиц вместе, не разделяя по видам. Территория, где они находятся, не была даже полностью огорожена.

Нарушителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 10.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

мужчина держал всех птиц вместе, не разделяя по видам
преступникЪ !

Гость||

Гость писал(a):

преступникЪ !
Вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

мужчина держал всех птиц вместе, не разделяя по видам

преступник

Никто бы не обратил внимание на эту ерунду, если бы он убирал гавно за ними. Он скорее всего выпускал всю стаю на улицу, они ходили где им вздумается. Навозу за гусями - неимоверное количество! Кому понравится, если твой красивый зеленый газончик перед домом будет весь в г..е? Никому. Завел скотину - соблюди для нее условия и не вреди соседям.

Имя: Гость
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