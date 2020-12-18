В Тамале наказали мужчину, не убиравшего за гусями помет

18.12.2020 | 10:02

Житель Тамалы поплатился за нежелание соблюдать ветеринарные требования.

Мужчина держал во дворе 30 гусей, 8 уток и 15 голов другой птицы, которых периодически выводил щипать траву. Однако не всем соседям это нравилось. Один из них обратился в Россельхознадзор.

Отрабатывая жалобу, специалисты установили, что все вокруг загрязнено пометом, с выгульных площадок он не удаляется, во дворе вообще отсутствует хранилище для него.

Кроме того, мужчина держал всех птиц вместе, не разделяя по видам. Территория, где они находятся, не была даже полностью огорожена.

Нарушителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 10.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.