В Пензенской области семьям пообещали новый вид господдержки

18.12.2020 | 09:18

В 2021 году 186 зареченских семей смогут получить государственную поддержку по социальным контрактам.

По сообщению представителей местного департамента соцразвития, это новый вид помощи. Рассчитывать на нее могут одинокие люди или семьи, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

По условиям соцконтракта государство предоставляет гражданину материальную помощь на безвозмездной основе. При этом он обязуется перейти на самообеспечение: устроиться на работу или открыть бизнес.

В Заречном в 2021 году заключат 56 соцконтрактов на поиск работы, 19 - на профессиональное обучение, 18 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 93 - на другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Предоставляют такую поддержку и в других муниципальных образованиях Пензенской области.

Согласно информации регионального социального портала, сумма предоставляемых средств рассчитывается в зависимости от уровня материальной обеспеченности получателя и не может превышать максимально допустимый размер. Для одиноких граждан он составляет 20 тыс. руб., для бездетных семей - 50 тыс., для семей с одним или двумя детьми - 70 тыс., с тремя или более детьми - 100 тыс.

Чтобы получить помощь по соцконтракту, жителям Пензенской области необходимо обращаться в местные органы соцразвития.