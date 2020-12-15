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Общество

В Пензе чайный мастер рассказала о празднике напитка

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По китайской легенде, этот древний напиток появился почти 5 000 лет назад. Император Шэнь-Нун случайно уронил в котел несколько листиков чайного дерева, с тех пор вода с заваркой стала неотъемлемой частью жизни всех людей. В 2004 году по инициативе небольших фирм-производителей был учрежден Международный день чая.

«Решили, что пора уже обратить внимание: потребление растет, а количество плантаций - нет, потому что чаю нужны очень строгие условия климата, чтобы он рос хорошо, - и заявить о том, что нужно сохранять качество чая, умерить аппетит во всем мире и лучше пить качественный чай, рассыпной, крупнолистовой, чем ароматизированный пакетированный, который поглощает очень много ресурсов», - пояснила чайный мастер Неля Бахтеева.

Большинство привыкли пить чай, чтобы взбодриться, и чаще всего делают это на бегу, но в Китае, где появился напиток, его употребление - настоящая философия.

«Если мы возьмем реалии XII-XV веков, то чай был средством уравнивания людей. Если говорить про конфуцианство, то за чайной доской все равны независимо от возраста, социального статуса, материального положения и так далее», - отметила Неля Бахтеева.

В России напиток появился в конце XVI века. С тех пор в каждом доме стоят коробки с заваркой. Страна входит в тройку мировых лидеров по количеству употребляемого чая.

«В России это то, что нас объединяет: давайте соберемся все, поедим баранок, посмеемся, попоем песни», - рассказала чайный мастер.

В каждом китайском доме обязательно должен присутствовать набор для совершения чайной церемонии в кругу семьи. Эта тенденция активно распространяется по всему миру.

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Гость||

А когда шинок держала чет чай не предлогала

Гость||

Я больше по синьке угораю.

Имя: Гость
Комментарий:

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