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Общество

Сервис Яндекс.Карты обновил панорамы Пензы

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На сервисе Яндекс.Карты появились обновленные панорамы Пензы, а также впервые картины улиц Кузнецка.

Панорамомобиль со специальным фотооборудованием на крыше сделал во время поездки по городам около 96 тысяч фотографий, из которых получилось почти 24 тысячи панорам, охватывающих 643 километра дорог.

На новых снимках есть здания и сооружения, появившиеся за последние годы. Все снимки сделаны в высоком разрешении. Любое изображение можно приблизить, чтобы изучить подробности. Например, в Пензе можно прогуляться по пешеходной Московской улице, а в Кузнецке рассмотреть старый вокзал с памятником кузнецу перед ним.

«Яндекс.Карты - сервис для поиска и выбора мест. С его помощью можно уточнить часы работы множества организаций, построить до них маршрут пешком, на автомобиле или общественном транспорте, посмотреть отзывы. Панорамы позволят заранее узнать, как выглядит нужная местность, и сориентироваться на ней не выходя из дома», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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