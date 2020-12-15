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Общество

Пензенцам назвали «красивые» даты для свадьбы в 2021 году

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Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало «красивые» даты для заключения брака в 2021 году.

«Для многих молодоженов выбор даты свадьбы - важное событие. Именно в ней, по мнению некоторых, скрывается магия чисел, которая может повлиять на дальнейшую судьбу. А для кого-то дата с повторяющимися цифрами просто приятная эстетическая составляющая», - пояснили в управлении.

В список попали следующие числа:

- 21.01.2021 (четверг);

- 02.02.2021 (вторник);

- 12.02.2021 (пятница);

- 20.02.2021 (суббота);

- 03.03.2021 (среда);

- 21.04.2021 (среда);

- 05.05.2021 (среда);

- 21.05.2021 (пятница);

- 07.07.2021 (среда);

- 08.07.2021 (четверг, День семьи, любви и верности);

- 21.07.2021 (среда);

- 21.08.2021 (суббота);

- 09.09.2021 (четверг);

- 21.09.2021 (вторник);

- 21.10.2021 (четверг);

- 11.11.2021 (четверг).

Забронировать «красивую» дату для свадебной церемонии можно уже сейчас - дистанционно через единый портал государственных и муниципальных услуг или обратившись в территориальный отдел загс.

При этом следует помнить, что государственная регистрация заключения брака осуществляется по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи соответствующего заявления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Глпомордые любят все эту ерунду.

Гость||

Гость писал(a):

Глпомордые любят все эту ерунду.
это точно! и номерки автомобильные покупают, аж оторопь берёт

Гость||

Странный выбор. Почему, например, 21.01.2021 есть, а 20.01.2021, 12.01.2021 нет, или 21.10.2021 есть, а 12.10.2021 нет, и т.д.

Гость||

сначала свадьба с баяном, а потом очередной антирекорд по ковиду...

Гость||

Гость писал(a):

номерки автомобильные покупают
прошлую машину регистрировал, дали зеркальный номер. Когда менял ее на новую, даже не стал заморачиваться, оставил номер на проданной машине, а себе получил другой, уже обычный. До лампочки эти красивые номера.

Имя: Гость
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