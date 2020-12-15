Пензенцам назвали «красивые» даты для свадьбы в 2021 году

15.12.2020 | 11:26

Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало «красивые» даты для заключения брака в 2021 году.

«Для многих молодоженов выбор даты свадьбы - важное событие. Именно в ней, по мнению некоторых, скрывается магия чисел, которая может повлиять на дальнейшую судьбу. А для кого-то дата с повторяющимися цифрами просто приятная эстетическая составляющая», - пояснили в управлении.

В список попали следующие числа:

- 21.01.2021 (четверг);

- 02.02.2021 (вторник);

- 12.02.2021 (пятница);

- 20.02.2021 (суббота);

- 03.03.2021 (среда);

- 21.04.2021 (среда);

- 05.05.2021 (среда);

- 21.05.2021 (пятница);

- 07.07.2021 (среда);

- 08.07.2021 (четверг, День семьи, любви и верности);

- 21.07.2021 (среда);

- 21.08.2021 (суббота);

- 09.09.2021 (четверг);

- 21.09.2021 (вторник);

- 21.10.2021 (четверг);

- 11.11.2021 (четверг).

Забронировать «красивую» дату для свадебной церемонии можно уже сейчас - дистанционно через единый портал государственных и муниципальных услуг или обратившись в территориальный отдел загс.

При этом следует помнить, что государственная регистрация заключения брака осуществляется по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи соответствующего заявления.