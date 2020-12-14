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Общество

Пензенцев предупредили о пасмурной погоде и снеге

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Последний месяц года бьет многие существующие рекорды по климатическим нормам. Такого яркого начала календарной зимы в области, согласно наблюдениям пензенских синоптиков, не было очень давно.

«В среднем по региону в декабре у нас 36 часов светит солнце, а в этом году за половину месяца у нас 67 часов», - сообщила начальник отдела прогнозов Пензенского гидрометцентра Светлана Иванкова.

Превышены в два раза и ноябрьские нормы. Но если одни пензенцы радуются безоблачному небу, то другим это грозит серьезными проблемами со здоровьем.

«Солнечная погода зимой связана с антициклоном. Антициклон - это область высокого давления, то есть у нас уже две недели в регионе стоит высокое давление. Это неблагоприятно, особенно для тех, кто страдает от него», - пояснила Светлана Иванкова.

Правда, продлится такая погода только до конца вторника, 15 декабря. Затем небесное светило скроется за тучами и станет пасмурно. Синоптики прогнозируют снег.

Кстати, в декабре 2006-го солнышко радовало пензенцев всего 18 минут. И это по-своему негативно влияло как на физическое, так и на психического состояние людей.

«Снижение аппетита, сонливость, снижение работоспособности. Могут появляться невротические жалобы: колющие боли в области сердца, чувство нехватки воздуха», - рассказывала врач-эндокринолог Снежана Балясникова.

Специалисты рекомендуют в случае длительного отсутствия солнечного света пить витамины, заниматься физкультурой и не только.

«Я уверена, что у любого из вас есть любимое музыкальное произведение, которое поднимает вам настроение и увеличивает тонус. Кроме того, музыка воздействует на биоритмы человека. Улучшается состояние, настроение, появляется интерес к жизни», - отметила врач-психотерапевт Мария Дочина.

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