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Общество

Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северном Кавказе

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В полном составе - из служебной командировки, проходившей на Северном Кавказе, в Пензу прибыл сводный отряд полиции.

В городе бойцы не были полгода. В июне перед отъездом в Северо-Кавказский регион они прошли спецподготовку в Нижегородской академии Министерства внутренних дел России.

«Командировка прошла успешно, без проблем. Отряд показал себя с положительной стороны - работоспособным, сплоченным коллективом», - пояснил заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Нижнеломовский» Антон Горячев.

В течение двух недель полицейским предстоит соблюдать режим самоизоляции, после чего они отправятся в отпуск.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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