Квартиры в ЖК «Лазурный» - для тех, кто не любит ждать

14.12.2020 | 12:53

Для тех, кто не любит ждать и хочет приступить к ремонту сразу после покупки жилья, лучший вариант - квартира в сданном доме.

В настоящий момент есть отличные предложения в ЖК «Лазурный». В продаже представлены интересные трехкомнатные квартиры.

Например, жилье площадью 92 кв. м. Здесь все комнаты изолированные, чтобы у каждого члена семьи было личное пространство. Два балкона: на кухне и в одной из спален, и два санузла, с которыми утренние сборы будут проходить быстро и спокойно.

А тем, кто любит отдыхать по вечерам всей семьей, отлично подойдет квартира площадью 122 кв. м. Здесь есть и изолированные комнаты, и большая (43,6 кв. м) кухня-гостиная.

Жильцы с легкостью могут пригласить родных или друзей, поиграть в настольные игры или устроить совместный просмотр любимых фильмов.

В ЖК «Лазурный» есть и другие варианты. Познакомиться с ними, изучить планировку можно на сайте termodom-pnz.ru. Также информацию предоставят по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик советует покупателям поторопиться, чтобы успеть принять участие в программе льготной сельской ипотеки с первоначальным взносом от 10% и ставкой от 2,7% годовых. Программа распространяется на квартиры в Городе Спутнике до 31 декабря 2020 года.

Кредитование по программе льготной сельской ипотеки предоставляется АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: срок кредитования от 1 до 300 месяцев включительно, процентная ставка составляет 2,7% годовых (при условии оформления личного страхования жизни), 3% (при отказе от оформления личного страхования жизни), сумма кредита - от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Первоначальный взнос - не менее 10% (включительно) от стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения (жилого дома). Срок действия решения АО «Россельхозбанк» - 60 календарных дней. Более подробную информацию об условиях предоставления ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100–0–100.

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