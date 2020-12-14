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Общество

«ЭнергосбыТ Плюс» определил лучших клиентов среди юридических лиц

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Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучших клиентов среди юридических лиц. В рейтинг самых дисциплинированных и ответственных партнеров вошли 18 коммерческих и бюджетных организаций, управляющая компания и индивидуальные предприниматели.

Лидерами по выполнению договорных обязательств стали АО «ПНИЭИ», ЗАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Они своевременно оплатили подачу теплоресурса.

Среди коммерческих организаций звание надежных партнеров получили: ЗАО «Пензоптпродторг», ООО «Пенза-Авто», ИП Данилюк С. А., Батин А. Н., ИП Турмышева Г. В., ООО «Пенза Авто Центр», ИП Назаренко Н. В., Адаев А. К., ООО «Корона», Дыбнов П. В.

Надежным партнером признали управляющую компанию ООО «Лидер-Сервис», а среди бюджетных организаций отметили ФГБОУ «Пензенский государственный университет», ГБУЗ «Городская поликлиника», ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн», ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».

«Считаем правильным рассказывать о тех, кто ответственно подходит к оплате коммунальных ресурсов. Это наши партнеры, которые честно и грамотно ведут свою деятельность в Пензе. Каждому клиенту мы направим благодарственные письма по итогам 2020 года», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

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