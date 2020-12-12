Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем Конституции

12.12.2020 | 09:52

В субботу, 12 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин направил горожанам поздравление с Днем Конституции.

«1 июля был принят ряд поправок в Основной закон нашего государства, обеспечивающих реализацию эффективной социально-экономической политики страны и ее дальнейшее развитие и процветание.

Впереди нас ждет немало преобразований, и то, насколько они будут успешными, зависит от каждого из нас, от нашего с вами плодотворного труда и соблюдения всех конституционных норм.

Бережное отношение к своим правам и обязанностям поможет нам в сохранении основ государственного устройства и приумножении авторитета России на международной арене.

Крепкого всем здоровья, большого счастья, мира, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, реализации всех намеченных планов и успехов в трудовой деятельности на благо нашей великой Родины - России!» - говорится в поздравлении главы Пензы.